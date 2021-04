Vettel recibe una sanción antes de la primera carrera

El piloto alemán, cuatro veces campeón del mundo, no pasa por su mejor momento en la Fórmula 1. Tras su nefasto 2020 con Ferrari, el inicio de su nueva aventura en Aston Martin (ex Racing Point) no ha sido el soñado.

Vettel se clasificó 18º el sábado, después de verse afectado en su última vuelta rápida por las banderas amarillas provocadas por el apagón del Ferrari de Carlos Sainz en el sector 2 durante la Q1. Aunque los comisarios investigaron la situación, decidieron no imponer sanciones a varios pilotos –entre los que estaba el alemán– que habían pasado por esa zona mejorando parcialmente sus tiempos.

Pero los comisarios no perdonaron a Vettel que no respetara una doble bandera amarilla que ondeó al final de la recta de meta, en la frenada de la curva 1, unos instantes antes.

Nikita Mazepin, que había adelantado a varios coches en la vuelta de salida de boxes, perdió el control de su Haas en la curva 1 y trompeó, causando la mencionada doble advertencia.

Según el documento publicado por los comisarios del GP de Bahréin a las 15.20 hora local: "Vettel no abandonó su vuelta. Explicó a los comisarios que vio el humo delante de él, pero que no estaba seguro de si se trataba de un bloqueo o de un coche parado hasta que estuvo bastante cerca del coche y el humo se estaba apartando".

"Los comisarios observaron que ya había pasado el panel de señalización cuando se iluminó al acercarse al lugar, y que los comisarios de esa curva aún no habían reaccionado con una bandera amarilla. Sin embargo, Vettel se estaba acercando a un coche que estaba parado trompeado en la pista y, según el reglamento, esto requeriría una doble bandera amarilla".

Además, subrayaron que durante el briefing de pilotos, "el Director de Carrera hizo hincapié en que el código de banderas debe aplicarse rigurosamente", y por tanto, tendría que haber abandonado la vuelta.

"En este caso, estaba claro que el piloto redujo ligeramente la velocidad al acercarse al

incidente, pero siguió intentando marcar un tiempo de vuelta significativo. En este caso, el piloto habría recibido una advertencia en su tablero y el equipo debería haber podido ver que el sector había sido una doble amarilla y podría haber avisado al piloto como hicieron otros equipos", añaden.

"Aunque el argumento de que el piloto ya estaba dentro del sector cuando se puso en doble amarilla es razonable, los comisarios creen que es importante señalar que se estaba acercando a un incidente visible delante de él. Además, el coche que iba por delante, en la misma posición, recibió instrucciones de abandonar la vuelta, tal y como pretenden las notas del Director de Carrera".

La sanción supone cinco puestos de sanción en la parrilla de este domingo, lo que le relega al último puesto de la misma, en función del apéndice H, artículo 2.5.5.b) y el artículo 12.2.1 del reglamento deportivo internacional de la FIA.

Galería: las fotos del sábado del Gran Premio de Bahréin

