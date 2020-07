Vettel se une a Hamilton para mejor organización contra racismo

El programa de competencia del Gran Premio de Austria tenía reservado un espacio para permitir a los pilotos arrodillarse si así lo deseaban como una forma de apoyo a las protestas y al activismo que se vive en todo el mundo contra la injusticia racial.

Pero para la segunda y tercera carrera de la temporada, este tiempo no se fijó en el programa de competencia, lo que llevó a que quienes querían hacerlo lo hicieran de forma precipitada y desorganizada.

Ante esta situación, Lewis Hamilton pidió a la Fórmula 1 que ofreciera a sus pilotos una mejor plataforma para cimentar el mensaje antirracista dentro del deporte, y confirmó que esta semana hablaría con Chase Carey y Jean Todt sobre el asunto.

Mientras que seis pilotos optaron por no arrodillarse en ninguna de las carreras, otros expresaron su incertidumbre durante la sesión informativa regular del viernes sobre la continuación del gesto más allá del evento inicial de Austria, incluyendo al director de la GPDA, Romain Grosjean.

Vettel también es director de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios (GPDA) y después de la junta de pilotos habló con Hamilton sobre continuar arrodillándose, y ahora ha pedido a los pilotos que hablen sobre cómo pueden organizarse mejor para expresarse antes de la competencia.

“Lo que se ve es la situación que tenemos”, dijo Vettel.

“Hoy (hubo) muy, muy poco tiempo y todo fue un poco precipitado. Creo que los pilotos apenas estaban a punto de llegar”.

"[Había tiempo] para hacer lo que cada piloto decidiera hacer, pero al final, ya estaba empezando (el himno nacional)”.

"Creo que de cara al futuro, probablemente sea cierto que necesitamos tener una mejor comunicación entre nosotros, así que espero que podamos solucionarlo”.

Hamilton habló con el piloto de Haas, Grosjean, acerca de no querer seguir arrodillándose, y dijo que el francés era de los que: "piensa que por el hecho de que lo hicimos una vez es todo lo que tenemos que hacer”.

El jefe del equipo Haas F1, Gunther Steiner, dijo que dependía de Grosjean decidir si quería continuar arrodillándose o no, y que eso no socavaría ningún mensaje antirracista.

"Creo que es decisión de todos lo que quieran hacer. Conozco muy bien a Romain y seguro que lo apoya", dijo Steiner.

"Pero también está la pregunta, ¿cuánto tiempo haremos esto? Uno muestra su apoyo y como equipo y seres humanos nosotros lo apoyamos completamente. Es decisión de cada uno lo que quiere hacer y cuánto tiempo quiere hacerlo”.

"Creo que todos estamos a favor, pero ya lo hemos hecho, y si alguien decide no hacerlo más, no significa que no esté en contra del racismo”.

"También debemos ser conscientes de eso. Es un mundo libre. Respetamos a todos en el mundo, y lo hemos hecho, Romain lo ha hecho”.

"Es su propia decisión lo que quiera hacer en el futuro”.

GALERÍA: Pilotos de F1 se arrodillaron por apoyo contra el racismo