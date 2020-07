VIDEO: Hamilton califica de "extraños" los robots del podio en Estiria

Como medida de distanciamiento social, actualmente no se permite a los VIP entregar los trofeos a los pilotos, y en el GP de Estiria se estrenó un novedoso método en el que grandes cajas con control remoto se acercaban a los triunfadores y les daban las copas.

La primera vez que se vio fue tras la carrera del sábado de la Fórmula 2, y luego el domingo también lo usó la F1, donde el ganador Lewis Hamilton se vio acompañado de Valtteri Bottas, de Max Verstappen, y de una representante de Mercedes que recogía el trofeo al equipo vencedor.

El campeón del mundo, que no había podido estar en el podio en la carrera del fin de semana anterior, analizó la falta de espectadores y la atmósfera silenciosa de la ceremonia.

"Me pareció muy extraño", dijo Hamilton. "Habría preferido que me lo lanzaran o algo así. Con toda sinceridad, es un momento muy, muy extraño".

"Mientras estás en tu zona de trabajo, todo parece normal, y cuando pilotas y compites, en esta pista en particular, hay una distancia bastante grande entre las tribunas y los aficionados, por lo que no es tan fácil verlos, especialmente en la sección interior del circuito".

"Realmente me chocó cuando salí al final, cuando me bajé del coche, y no había ambiente. Echas de menos a los espectadores, y demuestra que los fans marcan la diferencia. Eché de menos ese momento".

"Son minutos que compartes con tus seguidores y también con los que no te siguen a ti, y esta vez no tuvimos eso. Las cajas que llegan con el trofeo... es muy raro".

"Definitivamente es un poco una exageración de OTT en mi opinión, ya que todos aquí hemos pasado test y usan guantes y todo tipo de medidas".

Bottas, por el contrario, fue menos crítico con el nuevo sistema: "Creo que es bastante bueno. Los vi ya en la carrera de F3 o F2, vi que los pilotos tenían que recogerlo de la bandeja de los robots. Es un podio estándar y el trofeo viene a tu mano, así que es genial".

