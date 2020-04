Williams no quiere ser como Racing Point

Williams ha terminado último en las dos últimas temporadas de la F1, completando el peor año de su historia en 2019, con un solo punto. Sus rivales de mitad de tabla, como Haas, o más recientemente Racing Point, han potenciado su rendimiento gracias a la compra de piezas de Ferrari y Mercedes, respectivamente.

Racing Point atrajo la atención con su monoplaza 2020, que luce muy parecido al Mercedes de la temporada 2019, haciendo que el paddock lo haya bautizado como "Mercedes rosa".

Pero la subdirectora del equipo Williams, Claire Williams, subrayó que su escudería no seguirá ese planteamiento, dejando claro su deseo de mantenerse lo más independiente posible.

"Siempre he sido realmente clara respecto a dónde se sitúa Williams como constructor independiente y lo orgullosos que estamos de ello. Estamos en esta categoría por lo que hacemos", dijo.

"Pero cuando lo hacemos mal, es nuestra culpa. Y cuando acertamos, podemos estar orgullosos de ello. Eso es enormemente importante para mostrar quiénes somos".

"Hemos tenido éxito con este modelo de negocio en un pasado reciente. Tuvimos mucho éxito en 2014, 2015, 2016 y 2017. Solo lo perdimos las dos últimas temporadas. No es porque no tengamos un Mercedes que está pintado de rosa el motivo de que no lo hagamos bien".

El director técnico de Racing Point, Andrew Green, dijo anteriormente que le sorprendió que otros equipos no hubieran seguido su planteamiento de usar más piezas permitidas.

Mientras que Williams dijo que si Racing Point quería hacerlo, no había problema porque no incumplía la normativa, pero que los diferentes modelos de negocio implican que no todos los equipos tengan la necesidad de hacer lo mismo.

"Es su elección. Tienen una configuración muy diferente a la nuestra. Nosotros tenemos un departamento de fabricación y operaciones dentro del equipo, y no tengo ninguna intención de cambiarlo", comentó Williams.

"Ellos no tienen esa capacidad, no tienen esa opción. Así que tiene sentido para ellos lo que han decidido hacer. Todos tenemos diferentes modelos de negocio en la parrilla, y todos funcionan para cada uno".

