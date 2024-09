Williams: "Singapur suma dos niveles de complejidad para Colapinto"

Después de aprobar con creces en sus dos primeras carreras de Fórmula 1, Franco Colapinto deberá medirse con sus rivales de la máxima categoría este fin de semana en el complejo escenario de Marina Bay, escenario del Gran Premio de Singapur.

El circuito urbano representa grandes desafíos conductivos por el trazado en sí mismo, y también por el desgaste físico que sufren los pilotos por el calor y la humedad, a lo cual este año hay que sumarle que, por primera vez desde que llegó al calendario de la F1 en 2008, la ronda de Singapur llega inmediatamente después de una cita también dura como la de Azerbaiyán.

"Singapur añade dos niveles de complejidad por encima de lo que tienes aquí", dijo James Vowles a Motorsport.com en Bakú sobre las dificultades a las que hará frente Colapinto en su tercer gran premio con el equipo Williams.

"Primero, la humedad y la temperatura, que no tienes en Bakú. Así que físicamente será mucho más exigente. Y no ha tenido tiempo suficiente para entrenar a ese nivel. En la F2 no es necesario. Así que será una lucha para él. Hará lo que pueda, pero creo que estará ligeramente a la defensiva (en ese aspecto).

Franco Colapinto, Williams Racing Photo by: Williams

"Número dos, en Bakú hay sobrecalentamiento de la superficie trasera, (pero) Singapur tiene mucho más, por lo que será más de un desafío por esas dos razones", explicó Vowles de cara al siguiente fin de semana de Colapinto.

De todos modos, el director de Williams se mostró confiado en que Colapinto estará bien en Marina Bay después de ver lo hecho por el argentino en el Gran Premio de Azerbaiyán.

"Ha venido a un circuito urbano que es difícil, y lo ha afrontado admirablemente, así que no me falta confianza en que lo hará igual de bien en Singapur. Solo serán esas dos cuestiones que supondrán otra experiencia de aprendizaje", dijo.

Por su parte, Colapinto espera construir paso por paso el fin de semana en el circuito de Marina Bay.

"Singapur es conocido por ser uno de los circuitos más exigentes físicamente de la temporada por la temperatura y la humedad. Las condiciones son un desafío para cualquier piloto, y será una verdadera prueba para ver cómo se adapta mi cuerpo a las exigencias de manejar un Fórmula 1".

"Voy a ir construyendo el fin de semana a lo largo de las sesiones de entrenamientos libres antes de la calificación. Seguiremos trabajando duro como equipo para aprovechar el impulso de Bakú", dijo el piloto de 2021 años.