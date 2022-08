Wolff: Mercedes pasó de la depresión a la euforia en la F1 2022

Cargar reproductor de audio

Después de ganar ocho campeonatos de constructores consecutivos, Mercedes se encontró con la dificultad de no ser competitivo con el nuevo reglamento técnico para 2022, batallando principalmente para dejar atrás el inconveniente del porpoising de su coche.

Esto dejó a los pilotos Lewis Hamilton y George Russell sin poder correr con Ferrari y Red Bull al frente del pelotón mientras Mercedes trabajaba para entender el problema.

Wolff, jefe de Mercedes en la F1, siempre ha subrayado la importancia de aprender de los contratiempos y de los períodos difíciles como parte de su estilo de gestión.

Pero no ocultó lo difícil que ha sido manejar los grandes cambios de emociones en el equipo en lo que va de temporada.

"La verdad es que es muy doloroso y es muy difícil vivir según tus valores y tus dudas", dijo Wolff a Motorsport.com en una entrevista en la que analizó la temporada de Mercedes hasta ahora.

"Oscilas entre la depresión y la euforia, y al día siguiente al revés. Y en cierto modo, cuando piensas que nada de lo que haces funciona, (es) un poco el Día de la Marmota".

"Luego das pasos adelante al ver que las cosas no funcionan en absoluto, y entonces sabes que lo que no va, y vas por el otro camino y funciona".

"Todo lo que he predicado, todo lo que lees en los libros que es tan duro, que es tan importante perder para prosperar. Hasta ahora se ha vivido en la vida real".

George Russell, Mercedes W13, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Drew Gibson / Motorsport Images

Mercedes ha visto mejorar su nivel de rendimiento a lo largo de la temporada, lo que lo ha llevado a la actual seguidilla de seis carreras consecutivas con un piloto en el podio, incluidos los dobles podios de Francia y Hungría.

Russell también consiguió una sorprendente pole para Mercedes en Hungría, lo que indica el progreso que ha hecho con el coche W13 de cara a la segunda mitad del año.

El director de ingeniería de Mercedes en pista, Andrew Shovlin, dijo a Motorsport.com que el equipo optó por rechazar las soluciones a corto plazo para el problema del porpoising, creyendo que el largo período que tendrán las reglas actuales significó que debían tomar el dolor de principios de temporada para asegurarse de que los problemas se entienden completamente.

Cuando se le preguntó si estaba de acuerdo en que había que pasar por el dolor a corto plazo, Wolff respondió: "Preferiría no haber estado allí".

"Conseguimos dar la vuelta. Algunas cosas son más triviales de lo que crees. Otras cosas eran importantes para conseguirlo (como) el porpoising, que hoy no tenemos".

"Desde el punto de vista de la ingeniería, eso fue ciertamente valioso. Pero para todos nosotros, desde el punto de vista humano, humano profesional, fue muy difícil de sobrellevar.

"Porque si los ingenieros superiores no entienden realmente por qué los datos no se corresponden con la realidad, eso no es fácil".

"Estás perdido. Pero no es la sensación de estar completamente perdido. Sino que piensas, ¿cuánto tiempo va a llevar comprender esto? Porque se acerca la próxima temporada. Piensas, 'tenemos que superar esto rápidamente, porque el coche de la próxima temporada tiene que salir de los bloques'".