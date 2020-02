Correa aclara declaraciones sobre su accidente en Spa

El piloto ecuatoriano Juan Manuel Correa utilizó su cuenta de Instagram para realizar una aclaración respecto a unas declaraciones que publicó la televisora alemana N-TV, en donde se resaltó una crítica del sudamericano ante la FIA al considerar que no se preocuparon de la forma adecuada por él.

El medio alemán destacó de una entrevista otorgada por Correa que: “Puedo recordar todo el accidente hasta el momento en que me anestesiaron cuando salí del coche. Me desperté al día siguiente en el hospital en Bélgica. Vi mis piernas y noté lo mal que estaban heridas y que tenía un dolor enorme. Pero el momento más duro fue cuando me dijeron que Anthoine había muerto”.

“Al día siguiente todo el mundo fue a Monza, pero yo me quedé en el hospital. Cuatro días después del accidente casi muero, pero no había nadie de la FIA o alguien más que se preocupara por mí. La razón por la que casi muero fueron las fuertes fuerzas de gravedad que sólo se tienen en un accidente así. Los médicos del hospital en Bélgica no sabían lo que era porque no habían visto a nadie sobrevivido a un impacto tan grande”.

Respecto a esos comentarios, el propio Correa expresó en cinco imágenes en Instagram que algunas de sus palabras habían sido sacadas de contexto.

“Deseo abordar ciertos comentarios que se me atribuyen en un artículo recientemente publicado por www.essentiallysports.com sobre mi experiencia del 31 de agosto de 2019 en Spa, Bélgica”.

“El hecho es que muchas de las declaraciones que se me atribuyen están fuera de contexto o simplemente no son exactas. Y aunque estoy seguro de que el periodista involucrado sólo tenía las mejores intenciones, creo que es crítico aclarar algunas cosas”.

Lo primero que Correa mencionó es que nunca intentó culpar a la FIA de negligencia alguna, pero sí destacó que el tiempo que ha tardado en concluirse la investigación le ha sorprendido. “Todavía no me he formado una opinión sobre la negligencia o la ignorancia en relación con el accidente. En lo que a mí respecta, la investigación está en curso, y a la 1:00 a.m. todavía estoy esperando el informe final del accidente de la FIA”.

“Para mí sería prematuro emitir un juicio ahora. Aunque debo admitir que estoy un poco sorprendido de que el informe esté tardando tanto, pero confío en que se publique pronto para poder empezar a entender exactamente lo que pasó el 31 de agosto de 2019 en Spa”.

“En segundo lugar, yo no he acusado a nadie de cualquier cosa, y yo me he limitado a señalar los hechos relacionados con la secuencia de eventos que ocurrieron después del accidente”.

“Una vez más, la investigación está en curso, y confío en que las lecciones aprendidas serán incorporadas como parte de sus recomendaciones”.

“Finalmente, cuando yo se refirió a la Fórmula 2 como "El Circo", no lo hago de una manera irrespetuosa o despectiva. Fue simplemente mi manera de describir la agitada conmoción general que va de la mano con un evento de carreras como el Campeonato F2”.

Para evitar cualquier otro malentendido, como el que ocurrió con este artículo, me abstendré de seguir discutiendo el asunto en público hasta que haya leído el informe final y completo de la investigación del accidente por parte de la FIA”.

