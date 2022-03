Victoria de Martins en F3 con Correa y Colapinto en el top 5

El miembro de la Academia Alpine consigue su primera victoria con ART Grand Prix, equipo al que llegó desde MP Motorsport esta temporada, y dio un giro a su suerte después de un abandono forzado en la carrera al sprint.

Martins superó al argentino Franco Colapinto, que salía desde la pole en su primer fin de semana en la FIA F3 con Van Amersfoort Racing, para asegurarse el liderato, y logró una ventaja suficiente para poder resistir al avance de Leclerc al final de la carrera.

Una feroz batalla por detrás del dúo de cabeza permitió a Colapinto y a Martins abrir hueco con el grupo hacia la mitad de la prueba, antes de que Martins finalmente se pusiera en cabeza en la vuelta 15, a pesar de los intentos de su rival por defenderse.

Leclerc, que salía 13º, ha protagonizado una sorprendente remontada, que le ha llevado a la segunda posición con el monoplaza de Prema Racing.

Colapinto cruzó la línea de meta en tercer lugar para el recién llegado Van Amersfoort Racing, pero fue relegado al quinto puesto después de recibir una penalización de cinco segundos por exceder los límites de la pista, dando el último escalón del podio a Gregoire Saucy de ART.

El compañero de equipo de Saucy, Juan Manuel Correa, terminó en cuarto puesto, después de haber superado numerosos obstáculos a lo largo de la caótica carrera, en la que se produjeron cuatro abandonos, un coche de seguridad y un VSC.

Colapinto hizo una gran salida por delante de Roman Stanek (Trident), y ambos ocuparon los dos primeros puestos al salir de la primera curva.

Caio Collet sufrió daños en su coche de MP Motorsport que no le permitieron seguir en carrera, al tratar de esquivar al debutante de Barbados, destruyendo su suspensión delantera al volver a la pista tras el trompo.

El coche de seguridad se retiró en la quinta vuelta, antes de que el desastre llegara por segunda vez consecutiva para Stanek, ya que el contacto del alerón delantero del piloto de MP Motorsport Alexander Smolyar le provocó un pinchazo, obligándole a entrar en boxes.

Nazim Azman también se paró en la pista con su coche de Hitech Grand Prix, lo que provocó un coche de seguridad virtual y le convirtió en el quinto piloto en retirarse en ese mismo número de vueltas.

Leclerc había llegado a la séptima posición en la séptima vuelta antes de arrebatarle la sexta a Isack Hadjar (Hitech) por el interior de la curva 4.

Correa y Smolyar mantuvieron una dura batalla por la tercera posición en la octava vuelta, con el piloto estadounidense logrando la posición tras el sector central.

En la vuelta 11, Leclerc arrebató la tercera posición a Correa en la curva 1, antes de continuar con su ataque a Colapinto en la curva 2 en la vuelta 18.

Las dificultades de Colapinto continuaron, ya que tuvo problemas con sus neumáticos antes de que la penalización de cinco segundos por exceder los límites de pista le apartara de los puestos del podio.

Los compañeros de equipo de Leclerc, Ollie Bearman y Jak Crawford, terminaron la carrera sexto y séptimo respectivamente, después de haber salido 10º y 20º empezando la temporada muy bien con Prema Racing.

