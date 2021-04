Da Costa: Fórmula E será el hazmerreír de la semana por Valencia

La controversia se reduce a una ventana de 15 segundos en el reinició tras el último de los cinco periodos de coche de seguridad, cuando Antonio Felix da Costa cruzó la línea de meta dejando tiempo suficiente para un sprint de dos vueltas.

El director de Fórmula E y proyectos deportivos innovadores de la FIA, Frederic Bertrand, dijo a los medios de comunicación que esto "claramente dificultó la vida" de otros pilotos cuando da Costa tenía potencialmente la "opción" de frenar para que solo tuviera una vuelta por delante y concluir la carrera.

Pero los equipos han echado la culpa a una reducción de energía de 5kWh realizada durante el último periodo de coche de seguridad y a que luego no quedara un número suficiente de vueltas para recuperar la energía perdida. Los equipos no han culpado a Da Costa.

El piloto portugués acudió a las redes sociales para refutar absolutamente la justificación de la FIA para una controvertida última vuelta en la que tres de los nueve coches clasificados redujeron la velocidad hasta la permitida en el carril de pits para poder reunir la energía necesaria y llegar a la meta.

Otros cinco pilotos fueron descalificados por exceder los límites de energía.

Da Costa dijo: "Lo siento, pero no puedo aceptar esto (lo que dice la FIA)”.

"Si iba más lento bajo (el coche de seguridad), ¿cuántos equipos habrían protestado al final? Y además, si voy más lento, habrían reducido más la energía”.

“Hoy sólo estaba en manos de la FIA salvarnos a todos de esto".

Da Costa también dijo a Motorsport.com que la Fórmula E será "el hazmerreír de la semana", dado que se tenía previsto un aumento de la audiencia para ver el debut del campeonato en una pista permanente, con mínimas modificaciones, como es el caso del Circuito Ricardo Tormo.

Dijo: "Como aficionado al automovilismo, hoy ha sido un gran día para la Fórmula E porque es la primera carrera en circuito permanente que hacemos”.

"Estoy seguro de que hemos atraído algunos espectadores nuevos, o a algunas personas que no estaban convencidas para que nos vean y dieron una vista más cercana”.

"La Fórmula E no se trata de eso. No es la imagen que queremos dar. Seremos la broma de la semana. No es un buen día para nosotros. Lo siento por los aficionados".

"Como piloto, esto duele mucho. No hay mucho que pudiéramos haber hecho. Teóricamente, estoy excluido, estoy fuera de la carrera porque he gastado demasiada energía por 0.1 por ciento".

"Al final, el equipo y todo el mundo está herido. Todo el mundo está deprimido. Es doloroso y no lo podemos creer. Los ingenieros están tristes”.

Cuando se le pidió que recordara los momentos en los que su ingeniero de carrera le transmitió la noticia de que no iba a poder concretar su larga ventaja en su primera victoria de la temporada, Da Costa dijo a Motorsport.com: “Me llamaron para informarme de la reducción de energía, pero cuando me lo dijeron pregunté ‘¿estás seguro?’.”

“Me parecía mal que no pudiera llegar, pero me lo confirmaron”.

“Pase de estar bien y con posibilidad de ganar la carrera a no estar en riesgo de no llegar a la meta”