Ecclestone: "Creí que la Fórmula E no iba a durar, pero está al nivel de la F1"

Bernie Ecclestone estuvo presente el sábado en el E-Prix de San Pablo ganado por Sam Bird en lo que fue la primera visita del ex jefe de la Fórmula 1 a un evento de la Fórmula E, invitado por el fundador del campeonato de monoplazas eléctricos, Alejandro Agag.

"Bernie siempre me abrió las puertas del automovilismo, fue la persona que me abrió las puertas del automovilismo, me trajo al automovilismo, y cuando comencé con lo eléctrico me miró y me dijo: 'ten cuidado con eso'. Pero siempre me apoyó y ahora está aquí. Me prometió que un día vendría a una carrera y aquí está en una carrera de Fórmula E", contó Agag en la previa de la carrera.

"Absolutamente. Le hice una promesa y no la rompería", agregó Ecclestone a las palabras del español en una entrevista que dieron juntos en la parrilla de salida.

Alejandro Agag, Presidente de la Fórmula E, con Bernie Ecclestone y Sam Bird, NEOM McLaren Formula E Team Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Al ser preguntado qué opinaba sobre la Fórmula E, que está en su décima temporada tras su estreno en 2014, Ecclestone respondió fiel a su estilo: "Bueno, pensé que no iba a durar. Pensé que la primera carrera iba a ser la última. Así que estoy feliz de ver que técnicamente se ha vuelto muy buena".

Acto seguido, el británico de 93 años comparó la F1 con la Fórmula E y lo que cree que es una diferencia importante entre ambos campeonatos, dejando de lado cómo era la máxima categoría cuando estaba bajo su mando.

"Lo que creo es que el problema con la Fórmula 1 en este momento es que una persona gana todas las carreras y eso no es bueno, así que espero que eso no suceda con la Fórmula E", lanzó Ecclestone, en clara referencia al dominio de Max Verstappen, tricampeón reinante de la F1.

"Se pueden ver diferentes países siendo representados y ganando carreras", aseguró sobre la Fórmula E, antes de agregar que la serie eléctrica "ahora técnicamente está al nivel de la Fórmula 1".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!