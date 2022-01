La nueva clasificación de la Fórmula E ofrece "autenticidad"

Cargar reproductor de audio

El tan criticado sistema de grupos, que a menudo premiaba a los pilotos situados en el cuarto grupo -poblado por los pilotos más retrasados del campeonato-, se consideraba demasiado imprevisible y era impopular entre los participantes.

Para solucionarlo, el nuevo sistema de eliminación de la Fórmula E constará ahora de dos grupos al principio, pero los pilotos podrán dar varias vueltas con cambios de neumáticos en un plazo de 10 minutos.

Los cuatro primeros de cada grupo pasarán a la fase de "duelos", que es un formato de torneo eliminatorio que acabará desembocando en una batalla final por la pole position.

El director del equipo Jaguar, James Barclay, consideró que los cambios demostrarán que la Fórmula E no necesita cambios de reglas "artificiales" para crear carreras emocionantes, aunque añadió que el campeonato debería estar abierto a ajustes si hay algún problema menor con el formato.

"Creo que veremos más autenticidad en los resultados", dijo Barclay.

"Creo que veremos, sin embargo, que no hemos necesitado fabricar nada artificialmente. Y creo que ahora tenemos un deporte, se mira la calidad de los pilotos, los equipos, la tecnología y el equipamiento que estamos poniendo en la pista".

"Y vimos los tiempos de Valencia, dos décimas separaron a casi 18 coches. Así que no necesitamos nada artificial. Creo que el verdadero deporte no consiste en tener algo artificial. Así que es un movimiento hacia eso, que creo que es importante".

El actual campeón, Nyck de Vries, agregó que los cambios añadirán más consistencia a los pilotos que se sitúen en los puestos más altos de la parrilla, y tiene "curiosidad" por ver cómo el enfoque de su equipo Mercedes difiere del de otras escuderías.

"Creo que esto introducirá más consistencia y estabilidad", dijo de Vries.

"Definitivamente estoy a favor de los cambios, pero al mismo tiempo, todavía tenemos que descubrir cómo se desarrollará en la práctica".

"Obviamente, todo el mundo ha hecho sus deberes para preparar estos cambios, y tenemos curiosidad por saber cuáles son los planteamientos de los demás y su filosofía ante los cambios".

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Aunque el cambio de formato reduce las dificultades de clasificación para los equipos punteros, se espera que NIO 333 y Dragon, más habituados a la parte baja del campeonato, salgan perdiendo en el proceso.

Oliver Turvey, de NIO 333, y Sergio Sette Camara, de Dragon, se mostraron de acuerdo con esa sugerencia, pero Turvey explicó que, aunque los cambios perjudicarán sus posibilidades a corto plazo, la nueva clasificación acabará siendo un beneficio para el campeonato.

"Tenemos que ver, pero en teoría, hará la vida más difícil", dijo Sette Camara.

"Sólo sobre el papel, porque las pistas mejoran a lo largo de las sesiones. Y ahora ya no habrá ese factor. Así que quizá no cambie nada. Quizá nos penalice, pero no creo que nos ayude".

Turvey añadió: "La temporada pasada, teníamos muy a menudo el grupo de la ventaja en la pista, así que eso jugó a nuestro favor algunas veces".

"Creo que este año será un poco más difícil con los dos grupos. Y también la sesión más larga, hay más vueltas, no es todo a una sola vuelta".

"Así que creo que será un poco más desafiante, pero igualmente, creo que es algo bueno".

"Tenemos que no depender sólo de la situación de los grupos, creo que nosotros, como equipo, queríamos ganarnos nuestra posición".

"Si nos clasificamos bien, queremos ganarnos esa posición. Va a ser emocionante".