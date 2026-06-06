Hamilton no se explica el bajón de Ferrari en la clasificación del GP de Mónaco

Después de que Ferrari demostrara una gran velocidad en los entrenamientos, el equipo italiano se encontró en desventaja en la batalla por la pole en el Gran Premio de Mónaco de F1, y Lewis Hamilton dijo que su coche era "completamente diferente" del viernes al sábado.

Ferrari resistió la tentación de hacer demasiados cambios de la noche a la mañana después de encabezar tanto la FP1 como la FP2, ya que el equilibrio del SF-26 estaba en un buen punto al final de las sesiones del viernes, pero Hamilton sintió que le faltaba confianza en la parte trasera del coche al comienzo de la clasificación.

El equipo redujo el ángulo del flap del alerón delantero durante la sesión para equilibrar el coche, llevando a Hamilton a una situación más cómoda al inicio de la Q3, pero lo sorprendieron los aumentos de rendimiento que Mercedes y Red Bull habían descubierto de la noche a la mañana: Kimi Antonelli y Max Verstappen coparon la primera fila de la parrilla con sus últimas vueltas de la sesión.

Hamilton no estaba seguro de por qué el equilibrio del coche había cambiado tanto, y admitió que su confianza "había desaparecido por completo" al comienzo de la clasificación antes de que el equipo redujera el nivel de carga aerodinámica en la parte delantera.

"No creo que hayamos ido en la dirección equivocada con la puesta a punto, esa es la cuestión", explicó Hamilton. "Creo que fueron los ajustes más mínimos, ya sabes, como un milímetro aquí, un milímetro allá, ajustes realmente mínimos.

"Pero realmente necesitamos analizar qué cambió porque el coche era completamente diferente de lo que era antes y por alguna razón no tenía nada de parte trasera. Había tenido un buen equilibrio durante la mayor parte del fin de semana.

"Sí, creo que con el ritmo que teníamos ayer podríamos haber estado más cerca, pero ya sabes, estos chicos realmente empezaron a marcar unos tiempos increíbles al final, así que bien por ellos. Presionaremos a fondo mañana, ojalá podamos seguirles el ritmo y quién sabe, quizá podamos tener una salida realmente buena.

"Realmente no sé [qué cambió], creo que para nosotros, aparte de querer más carga aerodinámica en general, creo que cuando llegamos el jueves vimos a otras personas con esos ingeniosos añadidos en su alerón, nosotros no teníamos eso, lo cual fue una pequeña sorpresa.

"Pero como dije, nuestro ritmo parecía bueno; en general, para ir más rápido necesitábamos más parte delantera. Pero llegamos a la clasificación, tenía mucha parte delantera y por alguna razón tuve que quitar como 10 agujeros de alerón delantero. Una vez que quitamos eso, el coche fue un poco más razonable en mi última vuelta en la Q3, pero necesitaba ese equilibrio desde el inicio en la Q1 y luego construir a partir de ahí.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Todo se basa en la confianza. No la tenía, había desaparecido por completo en la Q1 y luego estaba intentando recuperar lo que podía."

Aun así, Hamilton estaba razonablemente satisfecho con su tercer puesto en la clasificación, aunque sentía que Ferrari merecía romper el actual dominio de Mercedes sobre las poles este año.

Reiteró su postura de que estaba en un "muy buen momento" con Ferrari, y prometió que "presionaría" a Antonelli y Verstappen tanto como fuera posible para luchar por la victoria.

"Creo que, relativamente, estoy relativamente contento con la P3; obviamente la P1 es lo que quería desde el principio y realmente sentía que el equipo merecía por fin conseguirla, pero me sentía capaz", añadió.

"Estoy en un muy buen momento con el coche, estoy en un muy buen momento con el equipo y se puede ver que todavía tengo un ritmo decente en mí, no hay falta de ritmo, por lo que estoy realmente agradecido y contento, independientemente de todos los comentarios negativos que la gente ha hecho con el tiempo. Está bien; sigo trabajando y seguiré apareciendo y seguiré rindiendo.

"Ya sabes cómo son estas carreras, es muy difícil [adelantar]. Espero que podamos hacer una salida realmente buena y quizá meter algo de presión a los dos, y probablemente necesitemos lluvia.

"Pero nada es imposible si sigues aplicando presión, va a ser muy difícil batir a estos dos, tienes a dos grandes pilotos que están en coches rápidos y han sido muy rápidos durante todo el fin de semana.

"Es una pena que esta carrera sea generalmente a menudo una procesión, en el sentido de que a menudo solo nos seguimos unos a otros y el coche siempre se sobrecalienta, los frenos siempre se sobrecalientan, simplemente por la forma del circuito y obviamente solo tenemos realmente una parada, porque los neumáticos son tan duros y a menudo duran mucho.

"Pero aun así voy a darlo absolutamente todo e intentar presionarles tanto como pueda e intentar obligarlos a no trazar ciertas curvas."