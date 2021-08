De Vries: "La fortuna nos eligió a nosotros"

El neerlandés llegó a la última carrera de la temporada 2020/21 con una estrecha ventaja de tres puntos sobre Edoardo Mortara, de Venturi, pero una 13° posición de salida lo dejó vulnerable ante sus rivales por el título en el circuito en sentido inverso del aeropuerto de Tempelhof.

Sin embargo, sus esperanzas en el campeonato recibieron un gran impulso cuando el Jaguar de Mitch Evans, otro aspirante fuerte al título, quedó detenido en el inicio y fue golpeado fuertemente por Mortara, dejando a ambos fuera de la carrera.

Luego del reinicio, Jake Dennis fue el siguiente aspirante al título en quedar fuera al chocar a la salida de la curva 1 con lo que pareció ser un problema técnico en su monoplaza BMW.

Con el retiro de tres de sus principales rivales en las primeras vueltas y el resto de los aspirantes fuera de los puntos, De Vries ya tenía el título de pilotos prácticamente en el bolsillo.

Pero igual siguió luchando en la carrera, llegando a ser tercero por detrás del compañero de equipo de Mortara, Norman Nato, y del Nissan líder de Oliver Rowland.

También lee: Nato gana la carrera y De Vries se lleva el título para Mercedes en Berlín

Tras una reñida batalla con Alexander Sims, de Mahindra, el Porsche de André Lotterer y su propio compañero de equipo, Stoffel Vandoorne, se conformó con la octava posición, que le bastó para asegurarse el título de pilotos con siete puntos de ventaja sobre Mortara.

Con Vandoorne terminando en el podio en tercer lugar, Mercedes también se aseguró el campeonato de equipos en su segunda temporada en la categoría, superando lo que era una desventaja de 13 puntos con respecto a Jaguar al llegar a la última carrera.

En declaraciones tras su primer título desde que fuera campeéon de la Fórmula 2 en 2019, De Vries admitió que la fortuna estuvo de su lado en el E-Prix de Berlín, pero destacó que su propia actuación fue digna de un campeón.

"No tengo palabras", dijo el piloto de 26 años, que también ha ganado títulos en el karting a nivel mundial y en la Renault Eurocup. "Estoy empezando a emocionarme un poco".

"Por supuesto que me da pena lo que le ha pasado a Mitch y a Edo porque se merecían luchar hasta el final, ha sido un campeonato muy ajustado hasta el final".

"Todo el mundo tuvo muchos altibajos, y todo el mundo estaba realmente en el mismo barco y es por eso que llegamos al punto de hoy, con todo el mundo básicamente en la contienda y con una oportunidad en este campeonato".

"Y me siento muy, muy agradecido de que la fortuna nos haya elegido. Creo que hemos hecho una carrera increíblemente fuerte, estoy orgulloso de ello".

"Todo el mundo se esforzó mucho y todos trabajaron día y noche, y estoy muy agradecido por dar esta recompensa al equipo".

"Para mí, personalmente, todavía tengo que asimilarlo un poco. Todavía no me he dado cuenta. Hace 10 años que no gano un campeonato del mundo, en 2010 y '11 lo gané dos veces en karting, en 2019 fue en F2, y en última instancia nadie puede quitarme esto y eso es lo que cuenta y lo que me hace feliz."

Los coches de Edoardo Mortara y Mitch Evans tras el accidente en el inicio. Photo by: Rudy Carezzevoli / Motorsport Images

Aunque de Vries comenzó la campaña de 2021 en Ad Diriyah con una de las victorias más dominantes en la historia reciente de la Fórmula E, también pasó por algunos momentos difíciles más adelante en el año, cayendo al décimo puesto en el campeonato después de Nueva York, 22 puntos por detrás del entonces líder de la clasificación, Sam Bird.

Gran parte de sus inconsistentes resultados se debieron al sistema de clasificación de la Fórmula E, que lo dejó en el desfavorecido primer grupo, pero tanto él como Mercedes también han sido culpables de cometer algunos errores poco característicos a lo largo de la temporada.

Cuando se le pidió que describiera la temporada de altos y bajos de Mercedes, el director del equipo, Ian James, dijo: "Hoy ha sido más o menos lo alto de los altos".

"Al igual que Nyck, me va a costar un tiempo asimilarlo porque esta serie está diseñada de tal manera que nunca sabes lo que va a pasar".

Si echamos la vista atrás a la temporada, hay algunos errores propios, eso es seguro, hubo momentos en los que no tuvimos suerte, como otros también la han tenido, pero al final todo ha salido bien".

"Si pienso desde la perspectiva de Mercedes-Benz, tenemos 127 años de historia en el automovilismo y, de nuevo, ser los primeros campeones del mundo aquí, vamos a estar saboreando eso durante un tiempo".

Mercedes entró en la Fórmula E con un equipo oficial en la temporada 2019/20 después de tomar el relevo de su equipo asociado HWA, pero la permanencia del fabricante alemán en la serie totalmente eléctrica podría resultar ser de corta duración ya que se espera un anuncio de su salida en los próximos días.