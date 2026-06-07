Cómo se desmoronó la carrera de Russell en Mónaco mientras se aleja del título de F1

Mientras Kimi Antonelli recibía los elogios al conseguir su victoria más impresionante hasta ahora en la Fórmula 1, George Russell quedó conmocionado después de que un horroroso Gran Premio de Mónaco le hiciera caer al tercer puesto del campeonato.

Esto lo deja con lo que parece ser una brecha insalvable respecto a su compañero de equipo en Mercedes. Así fue como se desmoronó el fin de semana de Russell.

Clasificación - Sexto tras sufrir con las temperaturas de los neumáticos

“La verdad es que no sé muy bien qué está pasando”, dijo Russell el sábado por la noche después de ver a Antonelli lograr la pole mientras él solo podía ser sexto.

“Claramente hay algo en mi pilotaje que no está ayudando al coche en este momento. La diferencia es que cómo estamos conduciendo tiene un impacto enorme en los neumáticos. Él simplemente está metiendo los neumáticos en una ventana mejor que yo.

“Un mejor equilibrio a lo largo de una vuelta y el ritmo le sale con más facilidad. No sé por qué es así.”

Primer stint - Atascado detrás de Isack Hadjar

Russell no logró avanzar de forma significativa en la salida, con todo el pelotón beneficiándose de la detención de Max Verstappen en la parrilla.

Eso significó que Russell se quedara atrapado detrás del Isack Hadjar de Red Bull, quien frustró al británico con su ritmo inferior en el RB22, condicionado por un mayor graining en sus neumáticos y problemas de manejabilidad del motor para el fogoso francés.

George Russell, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Vuelta 32 - Russell entra en boxes pero es sancionado por exceso de velocidad

Con la estrategia de boxes como la única forma viable de adelantar en Mónaco, Mercedes buscó arrebatarle una posición a Red Bull y a Hadjar permitiendo que Russell hiciera un undercut al francés.

Al final de la vuelta 31, Russell se metió en boxes para una parada rápida, pero pronto se supo que era uno de varios pilotos investigados por exceso de velocidad en el pitlane. Curiosamente, un tercio de la parrilla fue penalizado por una infracción similar, y aún sigue la investigación sobre por qué hubo tantas infracciones por poco margen.

Russell fue luego frenado por Lando Norris mientras el piloto de McLaren intentaba ayudar a su compañero de equipo a abrir hueco delante. Pero el campeón del mundo pronto redujo la velocidad y entró en boxes por un problema de batería, liberando a Russell mientras recibía una penalización de cinco segundos.

Vuelta 58 - Antonelli le saca una vuelta a Russell

Russell perdió tanto terreno en el tráfico que afrontó la ignominia de ser doblado por su compañero de equipo. Mientras Antonelli disfrutaba de una carrera sin obstáculos en cabeza, el italiano de 19 años llegó para doblar a Russell en la vuelta 58, con solo tres coches aún en la vuelta del líder en ese momento.

Vuelta 61 - Safety Car

Un safety car por el Aston Martin accidentado de Lance Stroll en la última curva provocó una oleada de actividad en el pitlane, pero aunque Russell entró, no cumplió correctamente su penalización de cinco segundos. Esto haría que su día empeorara, aunque él y otros sí tuvieron la oportunidad de recuperar la vuelta perdida.

Vuelta 73 - Penalización de drive-through

Después de que Charles Leclerc se accidentara en el mismo lugar que Stroll en la reanudación, dirección de carrera sacó la bandera roja para reparar una pista que se estaba rompiendo en la curva 19. Russell era cuarto en la reanudación, pero como no había cumplido correctamente su sanción por exceso de velocidad en el pitlane, los comisarios le impusieron una penalización adicional de drive-through.

Con el pelotón acomodándose para una nueva partida detenida, fue un desenlace terrible, relegando a Russell al final del grupo de cabeza en 14º lugar. Eso se convirtió en 13.º tras una penalización de tiempo de Nico Hulkenberg, pero aun así aseguró que el británico terminaría el día sin puntos.

Mientras Antonelli ganó su quinto gran premio consecutivo, la desafortunada actuación de Russell en Mónaco hizo que su desventaja en la pelea por el título se disparara de 43 a 68 puntos, cayendo al tercer puesto y a dos puntos de Hamilton, el nuevo segundo.

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