Isack Hadjar es llamado por los comisarios con el podio de Mónaco en riesgo
Los mecánicos de Red Bull comenzaron a trabajar en su coche durante la bandera roja tardía del GP de Mónaco
Isack Hadjar corre el riesgo de perder su podio del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, ya que ha sido citado por los comisarios de carrera tras una posible infracción relacionada con el momento de la detención de la carrera.
Red Bull podría haber infringido el Artículo B5.14.4.a del reglamento técnico en el coche de Hadjar, ya que su equipo comenzó a trabajar en el RB22 durante la bandera roja tardía en el principado.
Pero los comisarios de carrera también señalaron que, cuando se consultó al equipo, los mecánicos de Red Bull "dejaron de trabajar y devolvieron el coche a su estado anterior sin sustituir ninguna pieza".
Aun así, Hadjar corre el riesgo de perder su primer podio con Red Bull después de terminar provisionalmente tercero, por detrás del ganador de Mercedes, Kimi Antonelli, y del piloto de Ferrari, Lewis Hamilton.
Si Hadjar es sancionado, le dará a McLaren y a Oscar Piastri un segundo podio de la temporada tras una carrera increíblemente agitada en la que hubo una bandera roja tardía.
Eso ocurrió después de los accidentes de Lance Stroll, de Aston Martin, y del compañero de equipo de Hamilton, Charles Leclerc, mientras que el asfalto en la última curva se había roto.
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