La bronca de Franco Colapinto tras el caótico GP de Mónaco

El fin de semana del argentino ya había sido complicado hasta la carrera, y la situación no mejoró en el Gran Premio disputado por las calles del Principado.

Colapinto largó desde la 14ª posición y ganó un lugar con el temprano abandono de Max Verstappen. Sin embargo, en un circuito donde adelantar es prácticamente imposible, tuvo pocas opciones para progresar en el clasificador.

Cuando la competencia se reanudó para un sprint final de ocho vueltas tras los accidentes de Lance Stroll y Charles Leclerc, además de los problemas detectados en el asfalto de la última curva, el piloto de Alpine quedó involucrado en el caos del reinicio. Un contacto dañó su alerón delantero y finalmente cruzó la meta en el 15º lugar, último entre quienes completaron la carrera.

"Fue un poco un desastre. Paramos en boxes a mitad de carrera y perdimos algunas posiciones por los undercuts de otros pilotos, y después llegó la bandera roja. Perdimos toda la posición de pista que habíamos ganado con el ritmo, así que fue una pena", dijo Colapinto ante los medios en Mónaco, entre ellos Motorsport.com.

Franco Colapinto, Alpine, Sergio Pérez, Cadillac Racing Photo by: Joe Portlock / Getty Images

"En general fue una carrera difícil, bastante frustrante, con los Williams haciendo lo mismo que el año pasado. Teníamos buen ritmo, pero después de cuatro vueltas tras la parada ya estaba atrapado detrás de los Williams, que iban muy despacio", agregó en referencia a la estrategia utilizada por el equipo británico para favorecer a sus dos pilotos.

El argentino tampoco ocultó su malestar por lo sucedido en las vueltas finales.

"Por supuesto que no estoy contento con el resultado. No aprovechamos realmente ninguna oportunidad. En el reinicio, Fernando (Alonso) me empujó hacia Nico Hulkenberg, rompí el alerón delantero, y Carlos (Sainz) iba lento porque se estaba retirando. Fueron unas últimas vueltas bastante caóticas. No estoy satisfecho con el resultado y tenemos que volver más fuertes en Barcelona".

Consultado sobre si debería encontrarse una forma de evitar maniobras estratégicas como las empleadas por Williams, con Alex Albon reduciendo deliberadamente el ritmo para beneficiar a Sainz, Colapinto admitió que se trata de una situación difícil de regular, aunque considera que perjudica el espectáculo.

"Creo que es algo propio de Mónaco. Es muy difícil controlar una situación así porque está permitido y puedes simplemente ir un poco más despacio. No lo sé, quizás si es algo muy evidente los comisarios podrían analizarlo".

"Para nosotros es muy aburrido. Hacemos una parada y cuatro vueltas después ya estoy alcanzando al grupo de adelante. Es una forma terrible de correr. Cuando tienes algo así delante es extremadamente frustrante. Estábamos rodando cinco segundos más lentos que el ritmo normal. Evidentemente no es la forma en que debería correrse, pero están en su derecho de hacerlo", comentó.

Colapinto también recibió una penalización de cinco segundos por haber sido registrado a 60,1 km/h en el pitlane, donde el límite establecido es de 60 km/h. Lewis Hamilton, George Russell y Pierre Gasly también fueron sancionados por la misma infracción, aunque el francés incurrió en ella en dos oportunidades.

"Está relacionado con los sistemas porque todos vamos con el limitador activado, pero de repente hay un pico de velocidad. Creo que el pitlane ahora también está muy bacheado y la velocidad sube y baja un poco. Estamos hablando de apenas una décima, algo muy pequeño, pero suficiente para recibir una penalización", concluyó.