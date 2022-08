Rossi planea seguir en el GT World Challenge Europe en 2023

Cargar reproductor de audio

El siete veces campeón del mundo de MotoGP, Valentino Rossi, ha explicado que ya está trabajando para continuar compitiendo en el GT World Challenge Europe de 2023. La de 2022 está siendo su temporada de debut, dentro del equipo WRT Audi, con el que lucha por las dos clasificaciones que se disputan: la Endurance y la Sprint.

"Creo que el año que viene continuaré corriendo en este campeonato", ha declarado Rossi, que puso punto final a su carrera en el motociclismo en 2021. "Ahora mismo hay un 90% de posibilidades de que me quede el próximo año".

A sus 43 años, el italiano no hizo ningún comentario respecto a su intención de quedarse en el equipo WRT o buscarse otra escudería. En ese sentido, no se puede pasar por alto que el WRT anunció el fin de su colaboración con Audi tras 13 temporadas juntos.

El equipo belga va a correr de la mano de BMW en el Mundial de Resistencia de 2024, y todo apunta a que hará lo mismo en 2023 con sus categorías de GT.

Vincent Vosse, jefe del equipo, sugirió el deseo de continuar contando con Rossi un segundo año. "No tenemos nada cerrado, pero creo que la cosa va bien encaminada. No veo razones para hacer ningún cambio en nuestra plantilla", declaró.

Photo by: Audi Communications Motorsport

Rossi ha comentado en reiteradas ocasiones su intención de poder llegar a disputar las 24 horas de Le Mans, pero explicó que es poco probable que lo haga en 2023. "Ahora mismo, no creo que corra el año que viene en Le Mans, pero no es algo seguro", añadió. "Creo que sería una experiencia muy interesante, así que ¿por qué no hacerlo en el futuro?".

El nueve veces campeón del mundo expresó también su satisfacción con el rendimiento que está teniendo en su debut a los mandos del Audi R8 LMS GT3 Evo IIs, pero admite que aún está en un proceso de aprendizaje.

"Estoy bastante contento. Es más o menos lo que esperaba, porque el nivel es muy alto y compito con muchos pilotos rápidos", explica.

"No creo que esté pilotando lento. Por supuesto que necesito mejorar, y solo hacer más kilómetros me permitirá entender cómo conducir más rápido".

Tampoco niega que aún continúa aprendiendo las complejidades de correr con coches y del propio campeonato. "Tengo que trabajar duro, porque hay muchas cosas que son nuevas para mí, como las estrategias o las paradas en boxes. Además, las reglas son bastante estrictas", comentó.

Su mejor resultado en esta temporada de rookie ha sido el quinto puesto alcanzado tanto en la Endurance como en la Sprint Cup del GTWCE.

Terminó quinto en las seis horas de Paul Ricard, el pasado mes de junio, junto a Frederic Vervisch y Nico Muller. En julio, repitió resultado con Vervisch en la segunda de las carreras al sprint de Misano.