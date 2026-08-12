Cómo BMW se ha vuelto más competitivo en IMSA con la llegada de WRT a la serie en 2026

Crear desde cero un programa de coches deportivos capaz de luchar por el campeonato en solo cuatro meses es una tarea titánica, pero Dries Vanthoor está ayudando a guiar el proyecto de BMW en la categoría reina GTP a través de una rápida evolución operativa en el campeonato IMSA WeatherTech SportsCar.

Ahora, en su segunda temporada completa en IMSA, el piloto belga de 28 años se encuentra en el centro de una importante transición para el fabricante. Tras la campaña del año pasado con Rahal Letterman Lanigan Racing —socio oficial de fábrica de BMW—, que incluyó tres podios y una victoria (en Road America), la marca alemana trasladó sus esfuerzos al Team WRT; se trata del mismo equipo con el que ya había establecido una relación en la categoría Hypercar del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA (WEC) y con el que Vanthoor tiene una larga trayectoria. El renovado equipo causó impacto inmediato al lograr un podio en la carrera inaugural de la temporada, las 24 Horas de Daytona, pero convertir esos inicios prometedores en un dominio a largo plazo está requiriendo más paciencia.

La creación de un programa completo para IMSA desde cero en apenas cuatro meses exigió ajustes significativos, una realidad que Vanthoor reconoció al comparar la transición entre las infraestructuras de RLL y WRT como socios oficiales de BMW.

"Obviamente, creo que siempre es muy diferente", comentó Vanthoor, piloto del BMW M Hybrid V8 n.º 24 junto a Sheldon van der Linde. "Es un programa totalmente nuevo para nosotros. Hay mucha gente nueva y una estructura completamente distinta. Siempre estábamos acostumbrados a nuestra estructura en Europa y ahora tenemos que implementar una estructura totalmente diferente en EE. UU., lo cual es distinto. También cambia la forma de trabajar y de relacionarse con las personas. Y eso lleva tiempo.

"Creo que hemos visto señales de que está funcionando, lo cual es muy positivo, pero también hemos observado aspectos que no lo son tanto y en los que debemos trabajar. Sin embargo, creo que eso es normal. No se puede esperar construir... no sé, lo hicieron en cuatro meses, creo que montaron todo el proyecto en ese tiempo. Así que no creo que se pueda esperar que todo funcione a la perfección desde la primera carrera". A pesar de los desafíos operativos propios de la etapa de desarrollo, la velocidad y la capacidad de ejecución han quedado patentes en eventos clave de este año. Además del tercer puesto logrado por el coche n.º 24 en Daytona a principios de temporada, su coche hermano, el n.º 25, ha conseguido otros dos podios, incluido un segundo puesto en Detroit.

"Siempre se dice que las cosas buenas llevan su tiempo", comentó Vanthoor, quien también se alzó con la victoria el mes pasado en las Seis Horas de São Paulo con el equipo del programa en el WEC. "Así que cabe esperar que, con algo más de tiempo, todo encaje. Estoy convencido de que así será; obviamente contamos con un buen equipo humano y creo firmemente que mejoraremos y podremos luchar por las victorias. Creo que estamos en condiciones de hacerlo. Ya hemos tenido buenas carreras esta temporada en las que hemos demostrado un buen ritmo y una estrategia acertada por parte del equipo. Por tanto, solo tenemos que seguir trabajando y asegurarnos de eliminar hasta el más mínimo error de nuestro sistema".

#24 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Dries Vanthoor, Sheldon van der Linde Photo by: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

La sinergia intercontinental entre los programas de WRT en el WEC y la IMSA ha generado avances tangibles en pista en comparación con temporadas anteriores, permitiendo que el BMW M Hybrid V8 luche habitualmente en los puestos de cabeza de ambos campeonatos.

Al preguntársele cuánto le falta al programa para alcanzar su máximo potencial y qué ajustes son necesarios de cara al futuro, Vanthoor reconoció el progreso general, al tiempo que señaló los detalles pendientes para perfeccionar el conjunto.

"En términos generales, o al observar la evolución del coche —también en el WEC—, creo que el balance es positivo", afirmó Vanthoor. "Si comparamos con el año pasado, vemos que tanto en el WEC como en la IMSA estamos luchando en cabeza, ya sea ocasionalmente o la mayor parte del tiempo. Antes era algo más complicado, así que eso es positivo".

Ahora, el objetivo se centra en pulir la consistencia operativa y perfeccionar el vehículo mientras el equipo se prepara para competir al más alto nivel a largo plazo.

"Creo que se trata de cuestiones fundamentales. Solíamos tener pequeños problemas para poner el coche a punto, asegurar una buena comunicación interna en el equipo y detalles similares, que son normales en un proyecto nuevo", comentó Vanthoor.

"No creo que estemos lejos, aunque sí considero que hay aspectos que debemos mejorar, tanto en el coche como en otros ámbitos. Por eso creo que debemos seguir trabajando duro; tal vez para finales de año, o sin duda para el próximo, contaremos con un paquete completo que nos permita aspirar a lograr algo importante".