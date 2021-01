Ganassi analiza competir en Le Mans con un LMDh

Chip Ganassi ganó junto con Ford la clase GTE Pro de las 24 Horas de Le Mans en 2016, y este viernes, antes de su regreso a las 24 Horas de Daytona de la mano de Cadillac, expresó su deseo por regresar al clásico francés.

El director gerente de Ganassi, Mike Hull, dijo a Motorsport.com: "Consideramos que Le Mans es uno de los eventos deportivos más importantes del mundo y nos encantaría volver allí en algún momento con LMDh".

"En este momento estamos en el peldaño más bajo de poder hacer eso, pero queremos estar en condiciones de hacerlo cuando llegue el momento. Nos encantaría ir a Le Mans con la oportunidad de ganar la clasificación general, pero mientras tanto vamos a trabajar muy duro para dar lo mejor de nosotros en la serie IMSA".

Ganassi regresó a la máxima categoría de la resistencia de los Estados Unidos después de cuatro temporadas en las que representó a Ford en la división GT Le Mans entre 2016-19 y luego un año sabático en 2020.

En esta temporada correrán con un prototipo Cadillac con los pilotos Kevin Magnussen y Renger van der Zande, con el múltiple campeón de IndyCar, Scott Dixon, uniéndose a ellos en la copa de resistencia.

Hull describió la categoría LMDh como "globalmente importante" porque permitirá que los híbridos basados ​​en LMP2 que competirán en IMSA puedan competir en Le Mans y el Mundial de Resistencia a partir de 2023.

"El hecho de que el Automobile Club de l'Ouest (el organizador de Le Mans y promotor del WEC) e IMSA estén trabajando para tener un paquete de reglas que permitan la convergencia de las carreras es el aspecto más importante de lo que está sucediendo", explicó.

"Queremos estar en las carreras de prototipos con la anticipación de que podemos ser parte de lo que sucederá en 2023".

No está claro si Ganassi podrá hacer eso con Cadillac u otra marca de General Motors. GM aún tiene que comprometerse a continuar en la clase principal de IMSA más allá del 2022, aunque ha participado en el proceso de elaboración de reglas de LMDh.

Laura Wontrop Klauser, directora del programa de vehículos deportivos de GM, dijo: "Hemos estado asistiendo y participando en las reuniones de fabricantes de IMSA LMDh”.

"El concepto de LMDh presentado por la ACO y la IMSA es atractivo. Internamente, estamos evaluando si el programa tiene sentido desde un punto de vista de marketing en relación con el futuro de los automóviles de producción de la compañía”.

Photo by: Alexander Trienitz