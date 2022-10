Bagnaia: "Le agradecí a Zarco por no asumir riesgos"

Cargar reproductor de audio

Pocos contaban con Pecco Bagnaia para la carrera de hoy después de ver cómo el diluvio asolaba el circuito de Buriram. Sin embargo, el italiano supo mantenerse en posiciones de cabeza en el Gran Premio de Tailandia, y logró subir al podio en unas condiciones altamente delicadas.

Pecco llegaba a la carrera muy motivado, después de haber hecho el mejor tiempo en el warm up matinal. Sin embargo, se toparon con la lluvia, que no había hecho acto de presencia en los entrenamientos.

"Lo teníamos todo perfecto, había hecho el mejor warm up de mi vida... y cuando vi la lluvia me puse nervioso", lamentó Bagnaia. "Entonces se me acercó Jack [Miller] y me empezó a hablar de que tenía que creer más en mí mismo".

Además del desastre del pasado Gran Premio de Japón, en el que clasificó 12º (último de la Q2, sobre agua) y se fue al suelo en carrera, Bagnaia aún tenía fresco el recuerdo del Gran Premio de Indonesia, donde sufrió para puntuar.

"Sabía que mi potencial era mejor que en Mandalika o Japón", comentó el de Ducati. "Quizás no para el podio, pero sí para los cinco primeros. Sabía que Oliveira, Miller y Zarco iban a estar delante, porque son los más rápidos con estas condiciones, y quise mantenerme cerca de ellos. Creo que ha sido el enfado de Japón el que me ayudó a rodar con ellos".

"Fue difícil porque no habíamos rodado en esas condiciones. Es difícil predecir las presiones de los neumáticos. Hoy era más una cuestión de no haber tenido experiencia en mojado en este circuito".

Aunque supo rodar entre los cinco primeros durante toda la prueba, no estuvo en posición de disputar la victoria en ningún momento. De hecho, tuvo que luchar con Marc Márquez en la primera mitad de carrera. "Vi que llevaba a Marc a un segundo, y se me iba acercando. Cuando intentó adelantarme, me di cuenta de que yo perdía tiempo en la frenada, e intenté mejorarlo", explicó.

El #63 cree que ese es el motivo por el cual Johann Zarco no se atrevió a adelantarlo en las últimas vueltas, cuando le dio caza. "Creo que esa es la única razón por la que Johann [Zarco] no me intentó adelantar. Frenaba muy bien y podía cerrar mejor la puerta, y era demasiado arriesgado intentarlo [el adelantamiento]. Después le di las gracias por no haber asumido esos riesgos".

La clasificación general vuelve a estar en un pañuelo, con Bagnaia a solo dos puntos de Fabio Quartararo, y Aleix a 20. "Ahora se intensificará todo. Tendré que ser muy inteligente en estas últimas tres carreras, porque creo que tenemos mucho potencial, peor no puedo cometer los errores de Japón o de la primera mitad de temporada. Sabemos que en Australia hará frío, y tendremos que adaptarnos, pero creo que seremos competitivos".