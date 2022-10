Bezzecchi confiesa que "no esperaba" la pole en Tailandia

Cargar reproductor de audio

Nadie se esperaba que Marco Bezzecchi se anotase la pole en la clasificación del Gran Premio de Tailandia. El piloto italiano apareció en el último momento para robarle el mejor tiempo a Jorge Martín por apenas 21 milésimas.

"Ha sido un día fantástico", declaró en la rueda de prensa posterior al entrenamiento cronometrado. "No me esperaba esta pole, pero conseguí cuadrar una buena vuelta. Muy buenas sensaciones. Ayer no íbamos tan bien, pero hemos podido dar un paso adelante", comentó.

El secreto de su registro, nuevo récord absoluto del trazado asiático, estuvo en la última curva, donde Bezzecchi pudo ganar unas milésimas decisivas. "Esta mañana ya hacía bien el último sector, pero creo que hice muy rápido la última curva [en la Q2], y eso fue lo que me dio la pole. En términos generales, he sido rápido en toda la vuelta. Cuando vi que Miller y Marc se paraban un poco, decidí tirar hacia delante".

Se trata de la primera pole para el debutante y para el Mooney VR46, que llega después de que el #72 se subiese estrenase en el podio en el pasado Gran Premio de los Países Bajos. "Estoy muy satisfecho de darle la primera pole al equipo, porque se merecen lo mejor", dijo al respecto.

Sin embargo, Marco Bezzecchi aún no se considera un claro candidato para la lucha por al victoria, y asume que le va a tocar trabajar durante la tarde para encontrar esas décimas de ritmo que le permitan soñar con el oro. "El resto de pilotos de cabeza van un poco más rápido que nosotros, así que aún tenemos que encontrar algo más de cara a mañana", reflexionó.

Estará escoltado por dos de sus compañeros de marca, Jorge Martín y Pecco Bagnaia, en un fin de semana en el que Ducati se está volviendo a alzar como la moto hegemónica.