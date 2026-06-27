Marc Marquez se siente “incómodo e inconsistente” tras la sprint: “No puedo hacer más”
Marquez niega estar frustrado pese a terminar a 3,5 s del podio en la sprint de Assen
Marc Márquez dice que no puede llevar su mejor versión a Assen, afirmando que el séptimo puesto es lo máximo a lo que puede aspirar en el Gran Premio de los Países Bajos tras una actuación discreta en la sprint.
El piloto oficial de Ducati terminó la carrera del sábado a media distancia séptimo en pista, perdiendo no solo frente a las cuatro Aprilia, sino también ante otras motos GP26 de Fabio di Giannantonio y Francesco Bagnaia.
Fue ascendido al sexto puesto en el resultado final después de que Bagnaia fuera penalizado con una posición por salirse de la pista en la última vuelta, pero Márquez claramente había parecido ser el más lento de los dos en su batalla a mitad de carrera.
El nueve veces campeón del mundo ya había rebajado sus expectativas de repetir sus victorias de Balaton Park y Brno, admitiendo el viernes que Assen sería una carrera de "supervivencia" para él.
Hablando después de la sprint, el piloto de 33 años dijo que está “pilotando” en modo seguro este fin de semana, mientras explicaba por qué está teniendo dificultades en Assen.
“Ayer estaba ahí y hoy por la mañana intentamos dar un paso, pero de nuevo estábamos alrededor de las posiciones séptima/octava junto con algunas KTM, y terminé séptimo [antes de la penalización de Bagnaia]”, dijo.
“Estoy en modo seguro. En este circuito, necesitas sentir y no siento que pueda apretar mucho más. No estoy pilotando mal, pero en algunos puntos estoy perdiendo demasiado y me siento especialmente incómodo e inconsistente.
“Es un circuito donde se usa la máxima fuerza, especialmente en los cambios de dirección. Me siento bien en la frenada en recta, pero hay muchos cambios de dirección sin gas.
“Con gas, puedes ayudarte con el motor. Por inercia, derrapando con la parte trasera y eso, puedes hacerte la vida más fácil. Pero cuando son cambios de dirección sin gas, y sobre todo de curva de izquierda a derecha, sufro mucho. De momento, no soy capaz de hacerlo.
“Especialmente porque vengo de la izquierda, salto a la derecha para frenar, y el cuerpo se va hacia delante. Y cuando fui por instinto el viernes por la mañana, me caí. Porque venía de una izquierda, salté en la frenada de derecha, me fui hacia delante y me caí.
“Ya lo comprobé el año pasado y vi algunas caídas este año. Aquí, la grava duele, así que hay que tener cuidado.”
Marc Marquez, Ducati Team
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
Márquez dijo que no estaba descontento con su rendimiento el sábado, ya que esperaba tener dificultades durante el fin de semana.
El español dijo que espera que haya carreras difíciles durante la temporada 2026 y está preparado para aceptar resultados con menos puntos en ciertos circuitos.
“Estoy dando mi 100%, pero no puedo hacer más ahora. En este circuito, necesitamos entender eso y no hay frustración porque es lo que esperaba.
“Habrá algunos circuitos que podré gestionar bien. Habrá algunos circuitos en los que en el pasado o el año pasado pude sobrevivir bien.“Este año, sobrevivir realmente significa sobrevivir. Terminar octavo, décimo o incluso más atrás.”
Preguntado por el hecho de que la rival de Ducati, Aprilia, copara los cuatro primeros puestos de la parrilla y terminara primera y segunda en la sprint, Márquez añadió: “Ya conocemos los puntos fuertes de Aprilia.
“Sabemos que un circuito como Holanda será otro circuito con curvas rápidas donde ellos son más fuertes que nosotros. Necesitamos evaluar 22 carreras, pero aquí Aprilia es más fuerte que nosotros. Pero Diggia [Fabio di Giannantonio] y Pecco hicieron un trabajo increíble porque están pilotando de una manera muy buena.”
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