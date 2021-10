Márquez contento con el resultado, pero no con las sensaciones

El de Honda es el dueño y señor del Circuito de las Austin, donde acumula una racha de seis victorias y siete pole en las siete ediciones disputadas del Gran Premio de las Américas. Si en la última (2019) no se impuso fue por una caída que se produjo cuando lideraba la prueba completamente solo, de esas que son difíciles de olvidar.

A pesar de las evidentes limitaciones que arrastra en su brazo derecho, limitado en ciertos movimientos, Márquez se las apañó para liderar los dos entrenamientos del viernes; el primero en condiciones de mojado, y el segundo, con la pista seca.

Para el corredor de Cervera (Lleida), el trazado tejano es casi tan favorable como el de Sachsenring, donde acumula un siete de siete. Tan es así que es capaz de ser el más rápido de todos incluso sin sentirse bien encima de la moto.

“Sinceramente, las sensaciones sobre la moto no fueron las mejores. Pero luego volví al garaje y me vi arriba. Estoy contento por el resultado, no por las sensaciones”, resumió el español, muy descolocado por cómo logró sacar el tiempo.

“En el primer sector, que siempre fue uno de mis puntos fuertes, voy con retraso, llego tarde”, puntualizó Márquez, convencido de que sufrirá para terminar una de las carreras más físicas del calendario, mucho más todavía por la gran cantidad de baches que invaden la pista: “En seco es imposible ser constante por los baches que hay”.

Preguntado por qué elementos pueden explicar que tres de los cinco pilotos provisionalmente más rápidos sean de Honda, el catalán se refirió a la falta de agarre del trazado, que penaliza menos a la RC213V, una moto que sufre mucho en las pistas con más ‘grip’.

“Es buena señal que, al menos en algunos circuitos, los pilotos Honda vayamos sacando la cabeza por delante. Seguramente, esa falta de agarre nos perjudique un poco menos que al resto”, remachó Márquez.