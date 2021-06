Márquez: haremos algún podio de aquí al final del año

El español arrancará este domingo el 13º, después de quedar eliminado en la primera criba de la cronometrada por un pelo en favor de Pol Espargaró, su vecino en el taller del equipo Repsol, a quien sirvió de referencia en su último intento de vuelta rápida. Márquez, a su vez, se pegó a Jack Miller, con quien precisamente había bromeado la tarde anterior, al encontrarse con él en la Clinica Mobile, durante la sesión de recuperación de ambos.

Preguntado por el impulso que supondrían esas hipotéticas concesiones que se le otorgarían a Honda con vistas a 2022, el de Cervera (Lleida) prefiere no pensar en ello porque está convencido de que, o bien él o cualquier otro corredor del fabricante del ala dorada, se subirá al cajón antes o después, circunstancia que desactivaría ese beneficio.

“Espero no tener concesiones, porque eso significará que hemos podido llegar al podio. Sinceramente, no creo que las tengamos, porque pienso que lograremos un podio antes de final de año”, respondió Márquez a la pregunta de Motorsport.com. “Si llegamos a las últimas carreras en esa tesitura, entonces ya hablaremos de ello”, añadió el catalán, menos molesto de lo que cabría esperar por no haber logrado colarse en la Q2.

“No estoy decepcionado de no haber pasado a la Q2, porque la posición de arranque no habría cambiado mucho. Miller, ayer, en la Clinica Mobile, me pidió dinero para que me diera rebufo”, bromeó el #93, centrado como el resto de sus compañeros de marca, en encontrar la clave que permita entender a qué se debe la falta de tracción de la RC213V.

“Estamos intentando entender porqué nos está costando tanto exprimir el potencial de la carcasa trasera de Michelin. Ya la probamos en 2019 y nos fue bien”, valoró Márquez, que, en ese sentido, no elude su parte de responsabilidad en la escasa mejora experimentada por el prototipo desde su reaparición, en Portimao.

“Yo no estoy ayudando a la mejora de la moto. No estoy muy fino pilotando. Pero está claro que todos los pilotos de Honda nos quejamos de lo mismo”, zanjó el leridano.

Las fotos de Marc Márquez en el Gran Premio de Catalunya 2021 de MotoGP

Marc Márquez, Repsol Honda Team 1 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 2 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 3 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 4 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 5 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 6 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 7 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 8 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 9 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 10 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 11 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 12 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 13 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 14 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 15 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 16 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 17 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 18 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 19 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 20 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 21 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 22 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 23 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 24 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 25 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 26 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 27 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 28 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 29 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 30 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 31 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 32 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 33 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 34 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 35 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing, Johann Zarco, Pramac Racing, Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Marc Márquez, Repsol Honda Team, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Remy Gardner, Red Bull KTM Ajo 36 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Marc Márquez, Repsol Honda Team 37 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 38 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 39 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 40 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 41 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 42 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 43 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 44 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 45 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 46 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images