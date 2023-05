Márquez está inscripto para Le Mans a la espera del TAC del martes

La organización del Gran Premio de Francia que se celebra el próximo fin de semana recibió la lista de pilotos inscritos por los equipos para competir en Le Mans, un documento oficial en el que no aparecía Enea Bastianini, que seguirá recuperándose de su lesión en la espalda, pero en el que sí está el nombre de Marc Márquez, con el que Honda cuenta para la ronda francesa.

Esta lista no es vinculante y los equipos pueden modificarla hasta el jueves, en la previa del arranque del gran premio, pero lo que sí indica es que Honda espera que el piloto de Cervera esté en Francia y, por tanto, no ha incluido en ella a Stefan Bradl, el piloto probador y reserva de HRC, un sustituto que, por reglamento, el equipo Repsol estaría obligado a presentar en la ronda gala si no corre Marc.

Márquez se lesionó en la carrera del domingo del Gran Premio de Portugal, primero de la temporada, fracturándose la base del dedo pulgar de la mano derecha, del que fue operado ese mismo día por la noche en Madrid.

Desde entonces, Marc se ha perdido los eventos de Argentina, Austin y Jerez, donde se preveía su reaparición. Incluso el piloto llegó a viajar hasta la ciudad andaluza, donde explicó en un encuentro con los medios que seguía lesionado, explicando que su intención era volver lo antes posible, pero siempre con el consentimiento de su equipo médico y con la lesión completamente recuperada.

Se someterá a un TAC el martes

Esta misma semana, Márquez asistió a presenciar un partido de tenis en Madrid, donde TVE aprovechó para preguntar al corredor sobre sus planes de reaparición.

"Los doctores decidirán, la semana que viene, el martes, tengo un TAC, a ver si todo sale bien y puedo reengancharme al Mundial para poder competir en el Gran Premio de Francia, pero está todo un poco en el aire", avisó antes de que le recordaran que la siguiente carrera, la ofrecerá TVE en abierto. "Ojalá pueda volver en Le Mans para llegar un poco rodado a la carrera de Italia, para que todos los espectadores de televisión española lo puedan disfrutar", añadió Márquez.

Además del Gran Premio de España, Márquez se perdió el lunes pasado el test oficial de MotoGP que se celebró en el mismo circuito de Jerez, en el que Honda sacó de la caja por fin el nuevo chasis Kalex, que probó el alemán Bradl y, de forma muy reducida, el compañero de Marc, Joan Mir. Honda está esperando la reparación del corredor de Cervera para que pueda probar la nueva pieza y emitir un primer diagnóstico sobre el camino a seguir en el desarrollo de la RC213V de 2023, que de momento se está mostrando tan critica como la de los años anteriores.

Desde que se lesionó en Jerez 2020, Márquez se ha perdido, por una u otra lesión, 28 de las 48 carreras celebradas hasta ahora.

