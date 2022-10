Miller se sintió "devastado" después de que Alex Márquez lo tirara

Cargar reproductor de audio

Alex Márquez puso fin a la buena racha de Jack Miller en la gira asiática cuando, llegados al primer tercio de carrera en el Gran Premio de Australia, se lo llevó por delante en la entrada a la curva cuatro.

Hasta ese momento, Miller marchaba en cabeza del grupo, y peleaba con su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, por la tercera posición. Sin embargo, sus opciones se fueron al traste cuando recibió el impacto del de Honda. "No es el día que había planeado, pero es lo que hay", dijo tras la carrera.

"Estaba en mitad de la curva, a punto de soltar los frenos y dar gas, cuando [Alex] me dio con la rueda delantera de su moto en mi espalda. No pude hacer mucho al respecto. Estaba mirando el colín de la moto de [Marco] Bezzechi, y en un segundo estaba viendo las estrellas", explicó el piloto local.

El impacto fue duro, y Jack tuvo que quedarse sentado unos instantes antes de poder incorporarse. "Me he quedado sin aliento. Me siento bien, sólo un poco magullado", tranquilizó.

Fiel a su estilo tranquilo y pacífico, Miller intentó sacarle hierro al asunto, y reconoció no tener ningún problema con el menor de los Márquez. "¿Por qué iba a guardarle rencor? Al fin y al cabo, todos salimos a dar lo mejor de nosotros mismos", declaró.

"Comprendo que se haya dejado llevar un poco por el intento de superar a Marini, pero todos cometemos errores. Está tan devastado como yo por no haber terminado la carrera".

Pero eso no quita que el dolor emocional para el #43 sea inmenso. "Mi primer gran premio en casa después de tres años... no es la forma en que quería terminarlo", dijo Jack, quien tenía el ritmo para luchar por la victoria.

"Una vez que recuperé el aliento me acerqué [a sus padres],les di un abrazo y les pedí perdón", añadió Miller. "Mucha gente a lo largo y ancho de Australia ha viajado hasta aquí, no solo mi familia, para ver a un australiano hacerlo bien. Y uno siente que los ha defraudado", admitió, notoriamente triste. "Es devastador, pero forma parte de las carreras de motos", concluyó.

Por la otra parte, Alex Márquez asumió toda la responsabilidad del accidente, y dijo "entender" el enfado de Jack. "Cometí un error. Estaba teniendo mucho cuidado en esa curva, porque sé que tiene peligro".

"En esa vuelta había empezado a atacar, porque todo el mundo me estaba pasando", explicó el de Honda. "Lo siento por él y por su equipo. [...] Cualquiera puede cometer un error, pero ese fue demasiado. Es algo que le puede pasar a cualquiera, aunque no es excusa", declaró.

El #73 fue sancionado con una long lap de cara a la próxima carrera, en Malasia.

Jack Miller y Alex Márquez siendo evacuados por los comisarios