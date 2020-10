Michelin explica el problema en el neumático de Quartararo

Fabio Quartararo optó por el neumático delantero medio para la carrera de Aragón del pasado domingo, pero después de tres vueltas empezó a perder posiciones a medida que la presión del neumático aumentaba significativamente.

Terminó la carrera 18º y perdió el liderato del mundial ante Joan Mir, que ahora le saca seis puntos antes del GP de Teruel que se disputa en el mismo circuito.

Michelin dice que no hubo defectos en los neumáticos y explica que el hecho de que Quartararo no probara el neumático en la FP4 hizo que el equipo Petronas Yamaha no tuviera datos para calcular la presión base, que acabó siendo "un poco más alta de lo que debería".

"Intercambiamos los datos y la situación es clara", dijo Piero Taramasso, de Michelin, a Motorsport.com.

“Desde el punto de vista del neumático no hay problema, el neumático estaba bien".

“La elección del neumático medio en la parte delantera fue la correcta, dadas las condiciones de la pista y también viendo los resultados después de la carrera".

“Así que no es un problema relacionado con el compuesto elegido".

"El problema fue que no pudieron probar el neumático medio durante la FP4, en condiciones similares a las de la carrera, por lo que no tenían datos para entender qué presiones usar y calcularon presiones base que resultaron ser un poco más altas de lo que deberían".

Taramasso explica que los problemas de Quartararo se agravaron aún más al exprimir la moto en las primeras vueltas con tráfico.

"Comenzando con presiones un poco más altas, con un pilotaje agresivo en las primeras vueltas y rodando en tráfico, la presión aumentó", añadió.

“Se sabe que cuando sigues a otras motos, el neumático no se enfría y, por tanto, la presión aumenta más, cambiando el comportamiento de la moto. En ese momento, todo era difícil para Fabio".

El 18º puesto de Quartararo en el GP de Aragón del fin de semana fue su peor resultado desde que llegó a MotoGP en 2019.

A pesar de no haber rodado con neumático medio durante todo el fin de semana, Quartararo defendió su decisión de utilizar ese compuesto.

