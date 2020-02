Quartararo: "No estoy cómodo con la M1 2020"

El francés estableció este domingo en 1:58.349 el tiempo más rápido del primer test del año, completando un total de 181 giros (57 hoy) para empezar marcando el ritmo de la pretemporada.

Con el contrato firmado con Yamaha para 2021 y 2022, y con una moto full factory completa para 2020, Quartararo se ha convertido en uno de los puntales de la categoría con solo 20 años y, sobre el papel, uno de los desafiadores más claros al dominio de Marc Márquez.

“Realmente me he sentido bien porque hicimos un salida larga con 55 grados en la pista, fue el peor de los dos días y logramos mantener los 1:59 realmente bajos. Muy contentos con el ritmo de hoy. Por supuesto, necesitamos hacer más kilómetros porque es la primera salida larga que hacemos con la moto, tenemos que trabajar con la electrónica. Realmente no es fácil, pero todavía tenemos un test más antes de la carrera”, en referencia a los ensayos del Qatar del 22 al 24 de febrero.

Quartararo arrancó el test con la M1 versión 2020 del test de Valencia y Jerez, pasando ya a la última versión de la fábrica los dos siguientes días de trabajo.

“Hemos entendido un poco más la nueva moto porque hemos hecho kilómetros, también atacamos más esta mañana, corremos a largo plazo. No me siento cien por cien cómodo con la moto, así que tenemos que trabajar y entender por qué. También debemos verificar los datos con la fábrica.

Le preguntaron dónde creía que estaba el problema para no sentirse cómodo con la moto.

“Realmente no es un problema, es en general todo, área de frenada, electrónica, la unidad, el agarre, un poco de todo. Es bastante difícil pero con el equipo vamos a analizarlo todo.

Otra novedad este año es el nuevo neumático Michelin que debe garantizar una menor caída del neumático al final de la carrera.

“Hice 12 vueltas y todas fueron más rápidas que mi vuelta más rápida en la carrera de MotoGP. Los neumáticos son más consistentes que el año pasado, pero como dije, es un momento diferente. La carrera es en octubre, pero en este momento la base es realmente buena”.

Quartararo estuvo muchas carreras en la lucha con Márquez el pasado año, pero le faltó algo normalmente para poder ganar su primera carrera en la categoría.

“El año pasado vimos que el problema era la velocidad máxima. Veremos con la moto de fábrica, todavía estamos muy lejos de la velocidad máxima, que es algo que debemos verificar en Qatar si somos iguales o no. Pero sí, creo que con esta [moto] ya podemos ganar algunas décimas. Por supuesto, necesitamos trabajar más en el ritmo en el próximo test”.

En Misano y Tailandia 2019 es donde el francés estuvo más cerca de ganar. Le preguntaron si con la actual M1 lo hubiera logrado.

“En la simulación de carrera de Maverick el promedio de velocidad fue realmente alto, así que eso es algo realmente positivo porque fue bastante rápido”

Yamaha presenta este año el holeshot, el dispositivo que baja la moto en las salidas.

Controlador de altura de la suspensión de Yamaha Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“No lo he probado. Sé que Yamaha está trabajando en un nuevo sistema holeshot y están, digamos, en proceso, por lo que será 100 por ciento seguro de que lo usaremos”, finalizó.