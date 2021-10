Quartararo: "Sabemos que el domingo puede pasar algo especial"

El piloto de Yamaha llega al Gran Premio de la Emilia Romagna al frente de la clasificación de MotoGP con 52 puntos sobre el segundo, Pecco Bagnaia, por lo que se coronará este domingo si gana o queda por delante del italiano, entre otras combinaciones.

A sus 22 años, El Diablo tendrá una cita con la historia en el Circuito de Misano, aunque hasta el momento en el que se apague el semáforo el domingo afrontará el Gran Premio como si fuera uno más. Quartararo anunció en la previa cambios en su forma de afrontar las últimas carreras, pero no saldrá a conservar.

Hace un mes, cuando se corrió en Misano, el #20 ya llegó en una cómoda posición, aunque no se conformó con la segunda plaza y asumió riesgos hasta la última vuelta para intentar arrebatarle el triunfo a Bagnaia.

"Creo que hay que tomárselo como una carrera normal, pero por supuesto sabemos que el domingo puede pasar algo especial", dijo Quartararo en la rueda de prensa oficial. "Pero de momento, primero creo que el viernes y el sábado, tenemos que planificarlo como el principio del año. Luego, el domingo, veremos la cantidad de riesgos que vamos a tomar. El viernes y el sábado será una situación normal por el momento, y luego veremos lo que pasa".

El chico de Niza dice no estar pensando en el título por ahora y, si se ve con opciones de ganar, no sacará la calculadora e irá a por ello.

"Por supuesto, me siento muy bien, pero para ser sincero, mi cabeza no está realmente en esa parte del campeonato. Ya veremos. Es como me gusta correr, pero nunca he estado en esa situación [ganar un campeonato]".

"Creo que el año pasado aprendí mucho sobre cómo, no sobre cómo luchar por un campeonato, porque no tuve la oportunidad, pero ser líder del campeonato durante muchas carreras el año pasado fue un paso importante en mi experiencia. Y creo que este año es mucho más fácil, digamos, conseguirlo", finalizó.

Pasa las flechas para ver las primeras fotos del GP de Emilia-Romagna

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 1 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 2 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team 3 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Marc Márquez, Repsol Honda Team 4 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 5 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 6 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 7 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, equipo Ducati 8 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing, Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Luca Marini, Esponsorama Racing, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Darryn Binder, Marc Márquez, Repsol Honda Team 9 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 10 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 11 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 12 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 13 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing, Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 14 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing, Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 15 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing, Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Francesco Bagnaia, Ducati Team 16 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 17 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 18 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 19 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 20 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 21 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 22 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 23 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 24 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 25 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 26 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 27 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 28 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 29 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 30 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 31 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 32 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 33 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 34 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 35 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 36 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 37 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Francesco Bagnaia, Ducati Team 38 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Francesco Bagnaia, Ducati Team 39 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images