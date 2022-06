Quartararo califica como "carrera de endurance" su triunfo en Alemania

Cargar reproductor de audio

Extasiado tras defender la primera posición con uñas y dientes hasta el final de la carrera, Quartararo abanderó con contundencia el cajón de honor de Sachsenring.

El piloto francés consiguió hacer frente, durante 30 vueltas, a las extremas condiciones del trazado alemán.

"Me siento muy cansado, me he sentido mal todo el fin de semana, con mucha tos, estoy sin palabras", dijo tras concluir la carrera.

"Ha sido mucho peor que en Indonesia, incluso para peor para mí, que he ido primero toda la carrera".

Tanto es así, que el piloto francés se aventuró a comparar la cita alemana con una prueba de resistencia.

"Parecía que era una carrera de endurance. Es increíble poder ganar en un circuito que nunca me ha gustado demasiado. Ha sido una carrera muy buena".

"Lo mas difícil de gestionar es cuando estás a un segundo, como al principio, que podía tirar más. Sin embargo, sabía que con el soft del año pasado no iba a aguantar. La goma ha calado muchísimo mas de lo esperado".

El piloto francés arriesgó y centró su apuesta en los neumáticos medios traseros, a diferencia del resto de pilotos. A excepción de Joan Mir y Pol Espargaró, que compartieron riesgo con el francés, las gomas de Quartararo marcaron la diferencia en Sachsenring.

"Me gusta ser diferente. Todo el mundo iba con neumático duro y sabía que si queríamos hacer la diferencia teníamos que hacerlo. El ritmo ha sido más bajo para todo el mundo, y yo me he encontrado mejor con el [neumático] medio [trasero]".

Esta decisión sorprendió al resto de pilotos, incluido los pilares de su propio equipo.

"Esta mañana, cuando el ingeniero de Michelin ha venido y me ha dicho que tenia el medio, solo como Joan [Mir] y Pol [Espargaró], mi jefe de mecánicos me ha mirado un poco raro, pero yo he decidido quedarme así".