Quartararo: la Yamaha 2020 se ajusta mejor a Aragón que la de 2019

Motorland no es un circuito que se adapte como un guante a las características de la Yamaha, como lo demuestra el hecho de que ninguna de las actuales M1 de la parrilla haya ganado nunca en este trazado.

Pese a ello, Quartararo, que lidera de nuevo el Mundial desde su victoria en Barcelona, cree que la actual moto irá mejor que la de 2019.

“Vamos a ver, el potencial de la moto de 2020 se ajusta mejor a este circuito que la del año pasado, así que espero un mayor rendimiento. En un año tan alocado como este todo puede pasar. Me siento fuerte con la moto y vamos a tratar de cosechar el mejor resultado posible en estas dos carreras que vamos a tener en este circuito”, explicó el corredor francés este jueves en Motorland.

El hecho de que el trazado sea antihorario y se gire más hacia la izquierda no es un problema, según Quartararo.

“Para mí, es lo mismo que el circuito gire a la derecha que a la izquierda. Quizá mi circuito favorito es Barcelona, es el mejor en el que hemos pilotado este año”, subrayó cuando le preguntaron por el trazado que más le gusta.

El que sí le costó fue el de Le Mans, el de casa, pero la lluvia le jugó una mala pasada.

“Para nosotros, el sábado de Le Mans fue muy bueno, teníamos muy buen ritmo, mejoramos un segundo respecto al viernes, pero desafortunadamente antes del comienzo de la carrera empezó a llover y estaba un poco nervioso. En el FP1, que fue en mojado, no me sentí fantástico con la moto, nos la jugamos un poco y no teníamos confianza con la goma trasera. Pero en resumen, para las condiciones que había no hicimos una mala carrera. Hemos aprendido mucho, tanto yo como el equipo, con la carrera en lluvia de Le Mans”.

Joan Mir, el principal rival de Fabio por el título, aseguró que quién más había perdido en Le Mans fue el francés.

“Por supuesto que en seco estábamos para luchar por la victoria, no es que hayamos perdido más que otros, pero el potencial de terminar en el podio era mucho más alto en seco que en mojado, de lejos. En mojado no encontré las buenas sensaciones, fue una carrera difícil pero me doy por satisfecho con el resultado. Hubo una buena disputa en la última vuelta y estuvo bien, aunque es cierto que teníamos mucho más potencial del que logramos sacar en la carrera”, cerró el francés.

Las fotos de la temporada 2020 de Fabio Quartararo en MotoGP