Daniel Suárez disputará una carrera NASCAR Brasil en Interlagos

Suárez es el campeón de la NASCAR Xfinity Series de 2016 y el único piloto nacido en México que ha ganado en la categoría Cup. Ha conseguido dos victorias, en 2022 en Sonoma Raceway y a principios de este año en Atlanta Motor Speedway. También es el único piloto no estadounidense en ganar un campeonato en cualquiera de los tres niveles nacionales del deporte.

El piloto de 32 años de edad, originario de Monterrey, México, actualmente compite a tiempo completo para Trackhouse Racing en la Cup Series. Junto con sus logros en los niveles superiores de las carreras de stock cars, también es un ganador de varias carreras en la NASCAR México y el subcampeón de la temporada 2013 . Regresó a sus raíces en febrero, al ganar una carrera de exhibición de la NASCAR México Series que se corrió junto con el L.A. Clash en el Memorial Coliseum.

Ganador de la carrera Daniel Suárez, Trackhouse Racing, Chevrolet Camaro. Foto: Ben Earp / NKP / Motorsport Images

"Estoy emocionado de tener la oportunidad de competir en la NASCAR Brasil Series", dijo Suárez. "No sólo es una oportunidad de probar algo nuevo, pero con las raíces de la familia de mi prometida en Brasil, me da la oportunidad de correr en un lugar que ella llama hogar. Estoy igualmente emocionado de apoyar a toda la gente de NASCAR que me ha ayudado a lo largo de mi viaje a la NASCAR Cup Series. Espero que podamos divertirnos y llamar la atención sobre la serie desde fuera de Brasil".

El evento de NASCAR Brasil tendrá lugar el fin de semana del 2 al 4 de agosto en el Autódromo de Interlagos en Sam Pablo, Brasil. Será una semana especial para Suárez, que se casará con su prometida Julia Piquet unos días antes de la carrera. Julia es hija del tricampeón del mundo de Fórmula 1 y leyenda del automovilismo brasileño Nelson Piquet padre.

"Estamos muy contentos de que Daniel nos acompañe una vez más en una carrera internacional", dijo Chad Seigler, Vicepresidente y Director Internacional de NASCAR. "A medida que la NASCAR continúa creciendo y expandiéndose a escala global, queremos demostrar que nuestras series internacionales proporcionan el nivel de competición, los recursos y las conexiones con la industria para ayudar a los competidores con más talento a avanzar en sus carreras."

Thiago Marques, representante de NASCAR Brasil, agregó: "Es un placer dar la bienvenida a Daniel Suárez a nuestra carrera, un piloto con una historia tan grande, que ya se ha clasificado para los Playoffs de la NASCAR Cup 2024. Su presencia da mucho valor a nuestra parrilla. Basándome en su perfil, creo que se llevará bien con todo el mundo y tendrá un gran fin de semana en Interlagos".