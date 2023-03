Button sufrió en NASCAR: "Pensé que me iba a desmayar del calor"

Cargar reproductor de audio

El debut de Button en la NASCAR Cup no fue nada fácil, pero en una carrera que se prolongó hasta la triple prórroga y en la que se produjeron numerosos incidentes, se sintió feliz sólo por llegar hasta la bandera a cuadros.

"Fue una montaña rusa emocional", dijo Button. "Primero fue terrible. Al final (de la primera vuelta) debía de estar último. Y yo estaba como, 'Todos: pasen. Sólo tengo que conducir y encontrar el ritmo'. Nunca he pasado por una curva demasiado ancho, tan a menudo. Y tratando de colocar mi coche en el lugar correcto. Me equivoqué cada vez. Normalmente, si eres un poco lento en una curva, nadie intenta adelantarte por fuera. Porque no van a llegar hasta el final en la siguiente. Pero aquí sí, porque consiguen una rueda interior para la siguiente, y si giras hacia dentro, giras".

Button empezó la carrera en 24ª posición, y fue cayendo en el pelotón durante la primera etapa.

También lee: Reddick se impone en Austin y Suárez se retrasa sobre el final

Jenson Button, Rick Ware Racing Foto de: Chris Graythen - Getty Images

"El primer stint fue realmente malo, fue vergonzoso para mí", confesó. "Dije: 'Muy bien chicos, tenemos que entrar en boxes, cambiar los neumáticos y necesito un poco de aire, necesito aire fresco'. Y lo conseguí. El ritmo era bueno, la consistencia era buena. Estaba muy contento, y pasé a algunos coches, lo que estuvo bien".

"Tuvimos un poco de mala suerte con el coche de seguridad porque fue justo dos vueltas antes de nuestra ventana (de pitstop). Entramos en boxes y el siguiente stint fue un caos. También hicimos un par de cambios que no funcionaron. Tuvimos un gran sobreviraje, pasamos de un coche con muy buenas sensaciones a uno muy difícil de pilotar".

Button incluso tuvo un encontronazo con Kimi Raikkonen, también campeón del mundo de F1: "También recibí un fuerte golpe de Kimi, y caí en el orden después de eso. El coche no iba del todo bien. Cada vez que giraba, los neumáticos traseros traqueteaban, e inmediatamente después sobreviraban. Fue realmente difícil, pero hacia el final, hicimos algunas buenas decisiones parando y poniendo neumáticos frescos. Disfruté de las tres últimas reanudaciones, conseguí una buena colocación y buenos adelantamientos por el exterior".

Luchando contra el calor

El piloto de 43 años también se enfrentó a otro problema : el agotamiento por calor. La carrera ya era bastante intensa, pero en el stock car cerrado, con temperaturas exteriores que superaban los 26 grados Celsius, tuvo que luchar para mantenerse fresco. La pasó tan mal que casi se retiró de la carrera a causa del calor

"Terminé en 18ª posición después de casi abandonar porque estaba agotado por el calor", explicó. "Hacía tanto calor, no tenía ventilador en el coche, lo que no me ayudó demasiado. Hacía tanto calor que pensé que me iba a desmayar en el coche. Así que paré dos veces durante un minuto. Me pusieron hielo, me dieron mucha agua y volví a salir. Estuve a punto de salir del coche porque pensé que me iba a desmayar. Me habré bebido ocho (o) nueve botellas de agua durante la carrera. El equipo me mantuvo tranquilo, y por eso al final conseguimos un buen resultado. Así que estoy contento".

Button hará su próxima aparición en la NASCAR Cup Series en la carrera de Chicago Street Course, el 2 de julio.

En junio, correrá las 24 Horas de Le Mans, donde se unirá a Jimmie Johnson y Mike Rockenfeller al volante del Garage 56 NASCAR.

Jenson Button, Rick Ware Racing, Mobil 1 Ford Mustang Foto: Ben Earp / NKP / Motorsport Images