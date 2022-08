VIDEO: Raikkonen abandona por un accidente en su debut en NASCAR Cup

Cargar reproductor de audio

El campeón del mundo de Fórmula 1 de 2007 entró en el top 20 en los primeros compases de la carrera del domingo tras salir 27° luego de una demora por mal tiempo para el inicio de la competencia.

Cuando la carrera pasó de estar mojada a estar seca, siguió una estrategia que le permitió situarse entre los diez primeros al comienzo de la segunda etapa.

Se mantuvo entre los diez primeros y llegó a rodar en octava posición hasta su siguiente parada en boxes con bandera verde.

Sin embargo, todo se torció en un reinicio justo a mitad de camino. Ross Chastain chocó con Austin Dillon, enviándolo a un trompo. El choque provocó el contacto entre Loris Hezemans y Kimi Raikkonen, que se estrelló contra la barrera del lado izquierdo de la pista.

"Pensé que tenía una buena línea allí, pero todo el mundo pareció venir a la izquierda. Desgraciadamente, no tuve tiempo de reaccionar", explicó Raikkonen tras ser dado de alta en el centro médico de la pista, donde fue trasladado por precaución.

"En el primer impacto, alguien golpeó el neumático o la rueda directamente y el volante giró. Hay algo malo en la muñeca, pero así es como va".

A pesar del temprano abandono, disfrutó de su tiempo al volante de un coche de la Cup Series, diciendo que fue "una buena diversión".

Luego añadió: "Sentí más confianza todo el tiempo y tuve algunas buenas batallas y sí, es una pena. El coche parecía tener mucha velocidad, pero así es como va a veces".

Cuando se le preguntó si volvería a probar una carera en NASCAR, Raikkonen no lo descartó. "Ya veremos. No lo sé".

Raikkonen terminó clasificado en el puesto 37, habiendo completado 44 de las 90 vueltas antes de retirarse del evento.

También lee: Larson gana en Watkins Glen con Suárez en el top 5

VIDEO: Así fue el incidente que le costó el retiro a Kimi Raikkonen

La carrera en The Glen significó la primera participación de Raikkonen en una carrera de coches desde que se retiró de la Fórmula 1 el pasado mes de diciembre tras su último gran premio con la escudería Alfa Romeo en el Gran Premio de Abu Dhabi 2021.

La aparición del finlandés en una carrera de la NASCAR forma parte de la iniciativa Project 91 de Trackhouse Racing, que pretende ampliar el alcance de la categoría introduciendo en la serie a pilotos internacionales reconocidos por su talento.

Para preparar la carrera de este fin de semana, Raikkonen, de 42 años, llevó a toda su familia a Estados Unidos durante varias semanas para sumergirse en la experiencia al máximo.

Durante ese tiempo, se centró en el trabajo en el simulador, pilotando en eventos de iRacing y participado en las prácticas de parada en boxes en el taller, además de completar su "Prueba de Orientación para Pilotos Selectos" en el Virginia International Raceway.

Cuando se le preguntó antes de la carrera por qué se había arriesgado a un posible "fracaso" al hacer un cambio tan grande en el amplio mundo del automovilismo, el campeón de F1 no se mostró nada preocupado.

"No veo ningún riesgo. ¿Por qué no hacerlo?", dijo. "¿Qué tengo que perder? Si lo hago mal en una carrera de la NASCAR o en cualquier otra carrera, la verdad es que no me importa. Lo hago por mí mismo. Un buen o mal resultado, es algo que podría pasar aunque completase 20 carreras. Todas podrían ser malas por muchas razones diferentes".