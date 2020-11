Calderón debutó en la categoría japonesa de monoplazas a finales de agosto en la primera ronda de la temporada en Motegi, pero se vio obligada a ausentarse en las dos carreras siguientes debido a sus compromisos en la European Le Mans Series.

Con la temporada de la ELMS ya terminada, Calderón está de vuelta con el equipo Drago Corse para la cuarta ronda de la temporada este fin de semana en Autopolis.

La colombiana de 27 años dijo que acostumbrarse al gran agarre que ofrece el monoplaza de Súper Fórmula en comparación con el coche Oreca de LMP2 que condujo en la ELMS ha sido un desafío, especialmente por las temperaturas mucho más frescas y diseño mucho más más exigente en comparación de la pista de Motegi.

"Siempre es un gran shock cuando vienes de un coche con techo y no tanta carga aerodinámica, es un nivel diferente", dijo Calderón a Motorsport.com. "También el coche ha cambiado mucho desde Motegi y esta es una pista muy diferente con muchas más curvas de alta velocidad".

"También tuvimos 40 grados en Motegi y aquí no hace mucho calor. Entender el coche en todas esas situaciones diferentes no es fácil, y no tener datos de nadie, es difícil".

"Pero el equipo está haciendo todo lo que puede para ayudarme, e incluso desde esta mañana hasta la tarde el coche se sintió mucho mejor y estuve más acostumbrado a él".

Tatiana Calderon(ThreeBond Drago Corse) Photo by: Masahide Kamio

En las dos últimas carreras en Okayama y Sugo, Calderón fue reemplazada en Drago por Koudai Tsukakoshi, un veterano de la Súper Fórmula que obtuvo un 12° puesto como mejor resultado en estas dos competencias.

La colombiana dijo que los comentarios de Tsukakoshi han sido valiosos para ayudar a mejorar el coche desde la carrera de Motegi.

Consultada exactamente dónde había mejorado el coche desde su última carrera, Calderón respondió: "La tracción es mucho mejor, y la estabilidad de entrada es una gran mejora. Me sorprendió la tracción y la estabilidad trasera, ¡ojalá hubiéramos tenido eso en Motegi!"

"Por supuesto que siempre quieres más tiempo en la pista, pero dado que eso no era posible, lo mejor era tener a alguien tan experimentado como Koudai que sepa dónde está el coche. Ha hecho tantos años (en la Súper Fórmula), fue lo mejor que pudimos conseguir."

Dado que concluyó la actividad del sábado en el puesto 20, las expectativas de Calderón para la clasificación no son las mejores, pero sigue teniendo la esperanza de una carrera más fuerte.

"Va a ser difícil en la clasificación; siendo realista, si estoy por delante de algunos coches sería genial, pero no será fácil", dijo. "Pero tenemos un buen coche de carreras y el equipo es fuerte en los pitstops, por lo que estamos mirando más a la carrera".

"Tal vez viendo los problemas con los neumáticos hoy, algunas personas intentarán más de una parada en boxes. Así que tenemos que mantener nuestras mentes abiertas y estar listos para reaccionar a la degradación".