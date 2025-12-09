Jack Doohan hará su primer test con un Super Fórmula en Suzuka

El ex piloto de Fórmula 1 Jack Doohan, junto a Freddie Slater y Ugo Ugochukwu, ha sido añadidos a la alineación para el test postemporada de Super Fórmula que se celebrará esta semana en Suzuka.

El organizador de la serie, JRP, publicó el martes una lista final de inscritos para la prueba, confirmando la identidad de los 36 pilotos que participarán en los tres días de test que comienzan el miércoles.

Como informó previamente Motorsport.com, Doohan parece casi seguro para competir en Super Formula la próxima temporada, mientras busca reconstruir su carrera después de perder su asiento en Alpine F1 frente a Franco Colapinto tras las primeras seis carreras del campeonato.

También lee: Super Formula Jack Doohan se acerca a la Super Formula al no tener sus opciones en la F1

Conducirá en Suzuka – donde compitió en el Gran Premio de Japón de este año y protagonizó un gran accidente el viernes – para el equipo Kondo Racing, motorizado por Toyota, durante los tres días del test, tomando el volante del auto número 3 que este año condujo Kenta Yamashita.

Aunque Toyota aún no lo confirmó formalmente, se espera que Doohan forme parte de una nueva dupla internacional en Kondo junto con Luke Browning, piloto junior de Williams F1.

Reemplazarán a Yamashita, que se unirá a KCMG, y a Zak O’Sullivan, quien parece bien posicionado para conseguir un asiento en lo que podría convertirse en una operación de un solo auto de Team Impul.

Zak O'Sullivan, Kondo Racing Photo by: Super Formula

Tal como se reveló el pasado viernes, Browning se une a Kondo para el segundo y tercer día del test en el Dallara-Toyota número 4, y viajará a Japón directamente después de participar el martes en el test de jóvenes pilotos de F1 en Abu Dhabi con Williams.

El campeón de la Formula Regional European, Slater, pilotará para TOM'S en el tercer y último día del test, que está reservado para pilotos con menos de cuatro participaciones en Super Formula.

Conducirá el auto número 37 que Sacha Fenestraz pilotará en los dos primeros días, mientras que el ganador del Gran Premio de Macao 2024, Ugochukwu, se pondrá al volante del auto número 1 que habitualmente conduce Sho Tsuboi.

Tanto Slater como Ugochukwu pertenecen al mismo grupo de representación ADD Management que Fenestraz, con el recién coronado campeón del mundo de F1 Lando Norris también dentro del mismo grupo.

La estrella del rally Kalle Rovanpera (KCMG), el piloto de FIA Fórmula 3 Charlie Wurz (Team Goh) y el campeón de Super Formula Lights Yuto Nomura (B-Max Racing) figuran entre los otros pilotos que probarán por primera vez un monoplaza de Super Formula esta semana.

El test estará compuesto por seis sesiones que totalizan 12 horas, con cuatro horas y media de rodaje el miércoles y jueves, y tres horas el viernes.