Rovanpera no participará en el resto del test de Super Fórmula por enfermedad

Kalle Rovanpera se ha visto obligado a abandonar los test de Super Fórmula de post temporada de esta semana en Suzuka debido a una enfermedad, habiendo completado sólo una sesión.

El bicampeón del mundo de rallies debutó en el certamen japonés el miércoles, en la primera jornada de los tres días de pruebas, completando 32 vueltas en la sesión matinal al volante del coche nº 8 de KCMGantes de su paso a los monoplazas la próxima temporada.

Sin embargo, Rovanpera no rodó por la tarde debido a una enfermedad, ya que se quejó de molestias en los últimos compases de la sesión inaugural.

El jefe del equipo KCMG, Ryuji Doi, declaró a Motorsport.com inmediatamente después de la sesión vespertina que Rovanpera estaba descansando con el objetivo de volver a pilotar el jueves y el viernes.

Sin embargo, el miércoles por la noche, Rovanpera reveló en Instagram que se quedaría fuera el resto de la semana por prescripción médica.

En las redes sociales, Rovanpera escribió: "Durante el descanso del mediodía tuve síntomas de vértigo posicional paroxístico benigno, que afecta al equilibrio y a la visión a través del oído interno".

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing

"El médico me ha prohibido conducir esta semana. Estoy muy decepcionado porque no hemos tenido la oportunidad de conducir más allá de la prueba aerodinámica de esta mañana.

"Mala suerte tener esto en nuestra primera salida. Ahora toca recuperarse y sólo puedo esperar a la próxima vez".

El mejor tiempo de Rovanpera por la mañana se ha quedado a 7.173 segundos del establecido por Igor Fraga, de NakajimaRacing, ya que la atención se ha centrado más en la recopilación de datos que en cualquier intento serio de marcar un tiempo competitivo.

Fraga encabezó la tabla de tiempos con un mejor esfuerzo de 1m37.158s para eclipsar a su compañero de equipo Ren Sato por 0.160s. KentaYamashita mientras tanto fue el tercero más rápido en el coche # 7 KCMG, sólo 0.024s más atrás, en lo que marcó su primera prueba de Super Fórmula fuera de Kondo Racing.

KCMG aún no ha aclarado quién ocupará el lugar de Rovanpera el jueves y el viernes.

El campeón de la F4 japonesa, Tokiya Suzuki, iba a tomar el relevo de Yamashita en el último día de test, reservado a los debutantes.

Igor Fraga, PONOS NAKAJIMA RACING Foto: Masahide Kamio

La próxima oportunidad de Rovanpera de pilotar el Dallara-Toyota de KCMG llegará en los test de pretemporada del próximo mes de febrero en Suzuka.

Antes, disputará el Campeonato Regional de Oceanía de Fórmula con Hitech, que apoya sus actividades en Japón a través de un acuerdo de ingeniería con KCMG.

El primer día del expiloto alpino de Fórmula 1 Jack Doohan al volante de un coche de Super Fórmula terminó con un accidente en la curva Degner durante la sesión vespertina.

Doohan, que corrió en Suzuka a principios de este año en la F1 antes de perder su asiento en Alpine en favor de Franco Colapinto después de seis carreras, terminó 21º con un mejor tiempo de 1m39.683s.

Los entrenamientos en Suzuka continuarán el jueves, día en que Luke Browning, piloto junior de Williams F1, pilotará por primera vez el coche hermano de Kondo Racing junto a Doohan.