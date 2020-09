VIDEO: el debut de Calderón en la Súper Fórmula japonesa

Tatiana Calderón debutó en la serie japonesa en Motegi el fin de semana pasado con el equipo Drago Corse, cruzando la meta en el lugar 12 después de arrancar 18 y última de la parrilla.

Después de entrar en boxes en busca de neumáticos nuevos a mitad de carrera, la colombiana se encontró por delante del piloto de Dandelion Racing, Yamamoto, quien se había visto obligado a entrar en boxes por un nuevo alerón delantero después un contacto con el coche de KCMG manejado por Kamui Kobayashi.

Yamamoto intentó un adelantamiento en la última vuelta en la curva 11, pero Calderón se mantuvo por fuera, y le cerró el paso al integrante de Dandelion. Los comisarios investigaron el movimiento después de la carrera, pero no se tomaron más medidas.

Hablando con Motorsport.com, la piloto colombiana reflexionó: "Cuando faltaban siete vueltas, mi ingeniero me dijo que él (Yamamoto) estaba a seis segundos…cuatro…tres…y luego era la última vuelta”.

“Guardé el botón de adelantamiento para las últimas vueltas el y fue una buena batalla al final, la disfruté y, por supuesto, no iba a ceder la posición en el último giro. Estoy contenta con como se dio esa última pelea”.

Refiriéndose al calor abrasador de Motegi, agregó: "Esta fue la carrera más dura de mi vida, especialmente debido a la presión en las últimas vueltas. Estuve empujando lo más fuerte que pude”.

Por su parte, Yamamoto simplemente dijo: "Siendo honesto, no tenía porque estar luchando por esa posición. No cambiaba mucho si pasaba o no, pero quería adelantar si era posible”.

En una carrera en la que las paradas en boxes no eran obligatorias, Calderón fue una de los dos únicos pilotos que cambiaron neumáticos por razones estratégicas junto con Ukyo Sasahara del Team Mugen, que terminó un puesto delante de ella ubicándose undécimo.

La colombiana admitió que la detención en boxes es algo que su equipo Drago Corse había planeado antes de la carrera, esto luego de que su posición en parrilla significaba que tenía poco que perder al hacerlo.

"Estudiamos y pensamos que si las condiciones eran muy difíciles y no teníamos nada que perder desde la posición en que arrancamos, podría ser rápido hacer una parada”.

"El equipo hizo un gran trabajo con la estrategia y la parada en boxes. Necesitamos un poco más de ritmo, pero para la primera carrera quedé bastante satisfecha con lo que hicimos”.

Calderón regresará ahora a Europa para prepararse para las 24 Horas de Le Mans que correrá con el equipo Richard Mille Racing LMP2.

La colombiana dijo que tiene la esperanza de poder volver a ingresar a Japón inmediatamente después de su primera aparición en el clásico de resistencia francés para tomar parte en la segunda ronda de la temporada de la Super Fórmula en Okayama del 26 al 27 de septiembre.