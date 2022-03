Alpine estuvo "en otra categoría" en Sebring, dice Kobayashi

Cargar reproductor de audio

La marca japonesa sufrió su primera derrota en una carrera del WEC en más de dos años, cuando Alpine consiguió su primera victoria de forma aplastante con su A480 pilotado por Nicolas Lapierre, André Negrao y Matthieu Vaxivière, en el circuito de Sebring, Florida.

En una carrera que fue interrumpida por tres banderas rojas, Alpine había conseguido una ventaja de más de un minuto sobre el Toyota GR010 Hybrid #8 de Sebastien Buemi, Brendon Hartley y Ryo Hirakawa antes de la primera parada, provocada por el accidente de José María López en el otro Toyota, el #7.

La escuadra francesa disfrutó de una ventaja similar cuando la carrera se detuvo de nuevo, esta vez debido a las tormentas eléctricas en la zona. Una tercera bandera roja, tras un breve periodo detrás del coche de seguridad, puso fin a la carrera de Sebring.

Kobayashi, que comparte el Toyota # 7 con López y Mike Conway, dijo que el Balance of Performance (el sistema que usa el WEC para mejorar o lastrar el rendimiento de algunos coches para igualar la competición) para el test y la carrera de Sebring significaba que no había manera de desafiar de forma realista a Alpine.

"Fue realmente difícil lo que nos dieron con el BoP", dijo Kobayashi a Motorsport.com. "No fuimos tan rápidos como esperábamos, no pudimos batir a los LMP2 en la clasificación".

"Alpine fue 1,2s por vuelta más rápido que nosotros de media. Es otra categoría. Incluso sus pilotos no estaban yendo al máximo y nosotros sí, y seguimos siendo lentos".

"Es una pena, para ser sinceros. Algo que se llama 'Hypercar' debería ser un poco más rápido que eso. Todo depende de lo que decida el ACO [sobre el BoP]. Pero no es positivo para los espectadores".

El director técnico de Toyota, Pascal Vasselon, aseguró antes del comienzo del fin de semana de la carrera que los nuevos límites impuestos al GR010 Hybrid representarían un "gran golpe" en términos de rendimiento, declaración que reiteró después de que el mejor de los coches de la marca japonesa se clasificara por detrás del LMP2 más rápido.

Kobayashi dijo que, dadas las circunstancias, a Toyota le habría venido mejor correr sin el sistema híbrido en Sebring.

"Si no podemos emplear [el sistema híbrido] hasta los 190 km/h, ¿dónde se puede utilizar la tracción a las cuatro ruedas en las curvas? Casi en ningún sitio. Es mejor correr sin el motor delantero y la batería, y podemos reducir el peso. Por supuesto que seríamos más rápidos", comentó.

"No queremos esto [la limitación híbrida], nuestro paquete no fue diseñado para ello".

Aunque Kobayashi quiso destacar que los responsables del reglamento del WEC se enfrentan a un duro trabajo para igualar los diferentes conceptos de coche dentro de la clase Hypercar, también sugirió que el factor limitante era el rendimiento del Glickenhaus 007 LMH.

"El problema es que el Glickenhaus no es rápido", dijo Kobayashi. "Tenemos que adaptarnos a [su nivel]. E incluso con este BoP, no son tan rápidos como nosotros [en carrera]".

"Si el Glickenhaus fuera más rápido, no tendríamos este tipo de BoP. Por supuesto que no estamos contentos con la situación, pero no hay mucho que podamos hacer, para ser sinceros".

Hirakawa reflexiona sobre su debut con Toyota

Ryo Hirakawa, que debutó con Toyota como parte de la tripulación del coche #8 en Sebring, sugirió que la próxima ronda del WEC en Spa puede ser más favorable para el GR010 Hybrid en comparación con el Alpine, que es más ligero y ágil.

Sin embargo, todavía espera un cambio en el BoP, que describió como "realmente malo".

"Somos mejores al final de las rectas porque tenemos poca resistencia aerodinámica", dijo Hirakawa a Motorsport.com. "Sebring tiene muchas curvas que necesitan carga aerodinámica, y ninguna recta larga, así que eso fue bueno para ellos [Alpine]. Pero no deberían ser mucho más rápidos que nosotros".

"Espero que el BoP sea mejor para todos los Hypercars. Ha sido muy difícil adelantar a los LMP2, porque apenas éramos un segundo por vuelta más rápidos. Espero que Spa sea más fácil".

Hirakawa dijo que, incluso sin la bandera roja provocada a mitad de carrera por el accidente de López, que jugó en contra del único Toyota superviviente en términos de estrategia, vencer a Alpine habría sido difícil teniendo en cuenta la ventaja en ritmo del A480.

El piloto comentó que comenzar su turno doble poco después de ver cómo se producía el accidente del argentino le supuso una tarea aún más difícil en su debut en la carrera con el GR010.

"No fue bueno ver este accidente antes de subirme al coche", dijo Hirakawa. "Por suerte [López] estaba bien, pero no fue una buena sensación subirse al coche. El equipo me pidió que no tomara riesgos, así que las primeras vueltas fueron un poco lentas, pero paso a paso fui mejorando los tiempos.

"De todos modos, el Alpine era demasiado rápido. El segundo puesto era el mejor logro [posible], y mis stints en la carrera fueron buenos en términos de tiempos por vuelta, y sin errores, así que estaba contento".