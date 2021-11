Loeb no regresará con Elena si vuelve a competir en el WRC

La colaboración entre Sébastien Loeb y Daniel Elena ha terminado definitivamente, más allá del terremoto que ha supuesto su separación en el programa de rally raid de Prodrive para el próximo Dakar. Los dos hombres ya no trabajarán juntos en los rallies, en un momento en el que el nueve veces campeón del mundo está en negociaciones para disputar algunas pruebas del WRC en 2022.

La pareja hizo oficial la noticia en un vídeo conjunto el domingo, citando una decisión que se tomó después de una cuidadosa consideración, pero que aparentemente fue iniciada por el monegasco.

"Hemos tomado una decisión juntos, discutiendo, porque probablemente haré algunos rallies en el futuro y no necesariamente los haremos juntos", anunció Loeb. "Es una decisión que tomamos juntos, por diferentes razones: Daniel tiene las suyas, yo tengo más o menos las mías, pero nada más. Lo tomamos juntos en la discusión. Daniel tendrá tiempo para dedicarse a su niña, a sus hijas y a su negocio”.

Se sabe que Loeb está en negociaciones con el equipo M-Sport para disputar pruebas del WRC en 2022, lo que la escudería británica confirmó recientemente, aunque dijo que aún no había nada que anunciar por el momento. El alsaciano también ha estado probando el nuevo Puma Rally1 recientemente. La decisión anunciada el domingo parece confirmar este escenario, con una aventura que, por tanto, se desarrollará sin Elena, a la que inevitablemente le emociona esta página de su compañero de competencia de toda la vida.

Sebastien Loeb y Daniel Elena

"Es un libro que se está cerrado", dice el monegasco. "Había muchas cosas. Es cierto que la historia que ocurrió en marzo tuvo, no daños colaterales, sino que me puso en duda. Hoy, la motivación para volver a subirme a un coche de carreras ha desaparecido. Sin embargo, soy un gran entusiasta".

"Nuestra amistad está intacta. Si estamos aquí, juntos, es para evitar el alboroto que se armó en marzo y para evitar que se lleve a todas partes. No es necesario polemizar. Lo discutimos, somos chicos grandes. Como hemos dicho, somos amigos en la vida, conductor y copiloto en el coche. He pasado página, ya no quiero tirar notas, quiero dedicarme a otras cosas”.

Por el momento, la primera certeza sobre el programa competitivo de Loeb en 2022 se refiere al Dakar, en el que participará al volante del BRX Hunter el próximo mes de enero, con Fabian Lurquin a su lado como navegante.