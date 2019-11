Hamilton y los "demonios" contra los que luchó en 2019

El piloto de Mercedes logró su sexto mundial en el Gran Premio de los Estados Unidos, después de un año en el que el director no ejecutivo, Niki Lauda, falleció y la Fórmula 2 vio cómo Hubert perdía la vida en la carera de Bélgica.

Hamilton dijo que su sexto entorchado, el quinto en seis temporadas con Mercedes, llegó después del "año más duro" para el equipo, lo que le puso en una "montaña rusa de emociones" desde la muerte de Lauda antes del GP de Mónaco de F1.

"Intentar seguir concentrado durante el año, que ha sido el más duro, es algo que solo otros atletas del máximo nivel pueden entender", dijo Hamilton.

"Es algo así como venir semana tras semana, no puedes bajar el listón, como hice en la clasificación de Estados Unidos, por ejemplo, y tener que recuperarte de los peores días. Ha sido un verdadero reto esta segunda mitad de año. Ha sido la más dura desde que he estado en este equipo, luchando contra Ferrari y Red Bull".

"Cada año pasad por una montaña rusa diferente de emociones para llegar a donde llegas. Cada uno de nosotros está sufriendo con algo en su vida. Sea lo que sea, grande o pequeño. Intento mostrarles eso a la gente, porque desde fuera las cosas parecen geniales, pero no es así siempre".

"También he sufrido con un montón de cosas y peleado contra ciertos demonios para tratar de seguir creciendo como persona".

Aunque Hamilton no quiso explicar con detalle ningún problema personal, dijo que "siempre está el lado oscuro que trata de derrotarte".

Hamilton admitió que la pérdida de Lauda le golpeó pero de lo que pensó y que la muerte de Hubert, que vio por televisión justo después de la clasificación de F1 en Spa, también fue complicada de gestionar emocionalmente.

"Simplemente trato de mostrar un lado que no entendía, que todos somos parecidos en muchas cosas. Diría que la pérdida de Niki no pensé que fuera a golpearme tan duramente. Me entristeció de verdad y le echo de menos hoy. No me había dado cuenta de lo mucho que le apreciaba".

"Era un punto de conexión para nosotros al final y también perdimos a un joven piloto en Spa. Lo vi en televisión. Cuando algo así pasa, te mete un montón de dudas en la cabeza y le das vueltas diciendo "Ok, puf, ¿es el momento de parar o debería seguir?'. Porque hay mucha vida después. Aún quiero pasar tiempo con mi familia, formar la mía propia, todas esas cosas".

"Pero estoy tan cargado, y me encanta hacer lo que hago, que no creo que haya muchas cosas que puedan detenerme en ese sentido".