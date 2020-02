Grosjean cuestiona si la F1 es un deporte

Grosjean, quien ha participado en 164 grandes premios durante sus 11 años en la F1, ha sumado 10 podios y liderado siete carreras, acariciando la victoria en 2012 y en 2013.

Pero aunque Haas, con quienes está desde 2016, tuvo resultados por encima de lo esperado en F1, no ha estado cerca de poder sumar un triunfo desde su llegada.

Cuando se le preguntó durante la pretemporada 2020 si, con 33 años, aceptaría retirarse sin una victoria de carrera, respondió: "Podría pasar. Quiero decir, tuve suerte de estar ya 10 veces en el podio. Debería haber ganado, creo, dos grandes premios [Europa 2012 y Alemania 2013], pero las cosas no estuvieron de mi parte".

"Creo que a la Fórmula 1 le llamamos deporte, ¿realmente es un deporte? No estoy tan seguro. Es un espectáculo, pero un deporte se supone que es justo, y la F1 no lo es".

"Es muy exigente físicamente pilotar un F1, es duro, es intenso, es muchísimo esfuerzo por parte de todo el mundo, pero es como pedirle a Roger Federer que salga a jugar con una raqueta de ping-pong en Roland Garros. No tendría ni media opción".

"¿Y llamarías tenis a un deporte en el que no todos fueran con las mismas raquetas, o si la pista fuera más ancha en un lado que en otro?", insistió.

Grosjean subrayó que la temporada 2019 de Daniel Ricciardo con Renault es un claro ejemplo de este punto de vista.

"Mira Daniel Ricciardo. Desde que está en Renault no ha sumado ni un podio, pero había llegado a ganar carreras [con Red Bull], es un gran piloto y ha estado en el podio antes. Todo depende de lo que tienes entre manos".

Grosjean, uno de los directores de la GPDA (Asociación de pilotos de grandes premios, por sus siglas en inglés), ha representado a los pilotos en varias ocasiones durante el proceso de redacción de la normativa para 2021.

Él mismo se quedará sin contrato de cara a 2021, sin embargo, pero indica que nunca ha renunciado a la opción de sumar un trofeo a su vitrina cuando llegue la revolución del reglamento.

"Sí, podría pasar que no ganase un Gran Premio. Daré mi máximo para tener algunas opciones en el futuro. Hay muchos pilotos sin contrato a finales de año, podría haber también otros que se retiren. La retirada creo que es una decisión que, para mí, llegará bastante pronto. Si a mitad de año, o tras tres cuartos del año, veo que no tengo pasión por esto, que no quiero seguir viajando por el mundo lejos de mi familia, entonces me iré", reconoce.

"Podría pasarle a otros pilotos también, podría haber oportunidades, nunca se sabe".