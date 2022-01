El ataque de Loeb se ve frustrado por un problema de motor

Ganador de la etapa por segunda vez en el Dakar 2022, Sébastien Loeb no ocultó su frustración el domingo en la meta de la séptima etapa. Aunque el francés y su copiloto Fabian Lurquin tuvieron un día perfecto, sus esfuerzos no se vieron del todo recompensados debido a un problema técnico al final de la etapa.

Después de ver cómo la diferencia con Nasser Al-Attiyah crecía hasta los 6m38s, la tripulación del Prodrive BRX vio cómo se rompía su impulso por un problema de motor que aún no ha sido identificado. Pequeñas peculiaridades que hicieron perder tiempo, con una ventaja final de 5m26s que, si se lee entre líneas, podría haber sido mayor.

"Hemos intentado conducir bien en esta ocasión y hemos hecho una gran etapa, hasta que a 50 km del final tuvimos problemas del motor", dijo Sébastien Loeb. "Por momentos nos quedamos parados, volvíamos a arrancar y se paraba. No sé qué tenemos, un problema de presión de combustible, pero ¿qué? Es difícil de decir. Así que es un poco frustrante, porque estábamos en la cima desde el principio y perdimos mucho al llegar a la meta. Al final seguimos marcando el mejor tiempo, así que no nos vamos a quejar, está bastante bien, pero está claro que hemos perdido tiempo al final".

Con esta actuación del día, los dos hombres han recuperado su segundo puesto en la clasificación general, al tiempo que han reducido el todavía cómodo margen del líder a 44m59s. Un escenario que, al comienzo de la segunda semana, no deja lugar a los cálculos. "No hay duda, no estamos en una posición fuerte, así que haremos nuestra carrera, trataremos de atacar, intentaremos hacer algunas buenas etapas, y luego ya veremos al final", resumió Sébastien Loeb.

Con la probable dificultad adicional de tener que abrir los caminos el lunes, en una etapa que se anuncia difícil y con 395 km cronometrados. "En cualquier caso, como digo, no nos importa, no tenemos una estrategia", dice el nueve veces campeón del mundo del WRC. "Hoy no estamos en condiciones de gestionar nada. Así que si nos abrimos o nos dejamos, no cambia nada, tenemos que hacer nuestro trabajo y ya veremos. No hay estrategia posible”.

Nasser Al-Attiyah, que sigue siendo el cómodo líder y ha conseguido contener su pérdida de tiempo del domingo, sigue concentrado, buscando todavía el equilibrio adecuado entre la precaución y la toma de riesgos.

"La segunda semana del Dakar es otra carrera", dijo el qatarí. "Esta mañana no hemos intentado atacar demasiado, lo hemos hecho un poco más al final. No tengo una estrategia, pero si podemos ganar algunas etapas no nos privaremos de ello, pero sobre todo nos centraremos en dar lo mejor de nosotros mismos cada día esperando que eso nos dé un buen resultado al final del Dakar".