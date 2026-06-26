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F1 EN VIVO: la FP2 del Gran Premio de Austria de F1 2026

Clasificación en directo

Resumen

Texto en vivo

 

Formula 1

Alpine revela sus mejoras para el Gran Premio de Austria de F1

El equipo Alpine presentó cambios en los coches de Franco Colapinto y Pierre Gasly para el Gran Premio de Austria de F1.

Alpine revela sus mejoras para el Gran Premio de Austria de F1

 

Formula 1

Red Bull presenta su gran paquete de evoluciones en Austria

Como se anunció, Red Bull llega al Gran Premio de Austria 2026 de F1 con una importante serie de evoluciones.

Red Bull presenta su gran paquete de evoluciones en Austria

 

 

 

Resultados de la primera práctica

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 29

1'07.796

   S 229.712
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 30

+0.040

1'07.836

 0.040 S 229.577
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 26

+0.117

1'07.913

 0.077 S 229.316
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 17

+0.281

1'08.077

 0.164 S 228.764
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 25

+0.665

1'08.461

 0.384 S 227.481
6 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 18

+0.930

1'08.726

 0.265 S 226.604
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 9

+1.077

1'08.873

 0.147 M 226.120
8 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 27

+1.166

1'08.962

 0.089 S 225.828
9
D. Beganovic Ferrari
 38 Ferrari Ferrari 26

+1.258

1'09.054

 0.092 S 225.527
10 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 26

+1.275

1'09.071

 0.017 S 225.472
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 30

+1.369

1'09.165

 0.094 S 225.165
12 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 11

+1.685

1'09.481

 0.316 S 224.141
13 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 21

+1.725

1'09.521

 0.040 S 224.012
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 28

+1.750

1'09.546

 0.025 S 223.932
15 Japan A. Iwasa RB 90 RB Red Bull 19

+1.841

1'09.637

 0.091 S 223.639
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 31

+1.848

1'09.644

 0.007 S 223.617
17
P. Aron Audi
 97 Audi Audi 20

+1.850

1'09.646

 0.002 S 223.610
18
L. Browning Williams
 46 Williams Mercedes 29

+2.183

1'09.979

 0.333 S 222.546
19 Japan R. Hirakawa Haas F1 50 Haas Ferrari 23

+2.697

1'10.493

 0.514 S 220.924
20 United States J. Crawford Aston Martin Racing 34 Aston Martin Honda 22

+3.406

1'11.202

 0.709 S 218.724
21 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 14

+3.487

1'11.283

 0.081 H 218.475
22 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 21

+3.537

1'11.333

 0.050 S 218.322
Ver los resultados completos

 

Formula 1

Antonelli supera a Russell en la FP1 de Austria, con Colapinto en el top 10 y Checo Pérez con problemas

Kimi Antonelli lideró la primera práctica del GP de Austria por 0s040 sobre George Russell, mientras que Oscar Piastri fue tercero para McLaren. Franco Colapinto se ubicó octavo y Sergio Pérez terminó 21° en una sesión que finalizó con una bandera roja por una falla en su Cadillac.

Antonelli supera a Russell en la FP1 de Austria, con Colapinto en el top 10 y Checo Pérez con problemas

 

 

No tendremos cambios en los tiempos, Antonelli se queda con lo mejor seguido por Russell y Piastri 

Bandera roja. Se detiene el auto de Checo en plena pista 

Otra bandera amarilla en el horizonte

Norris mejora ligeramente su tiempo en su segundo intento con los neumáticos medios, quedando a un segundo de Antonelli. Tras perderse 45 minutos de la sesión, está recuperando el ritmo

Crawford asciende al puesto 20 en la clasificación de tiempos, una décima por delante de Alonso

Franco es 8°, Gasly 13°

 

Ahí va, Norris en pista y ya es 11° 

 

Los problemas que reporta Checo por radio 

 

El susto de Gasly 

 

Norris finalmente puede salir a pista

Hamilton realiza su primer intento con neumáticos blandos, a 0,75 segundos del dúo de Mercedes. Hay mucho margen de mejora, y parece que Ferrari necesita encontrar una solución con la puesta a punto

 

 

Bandera amarilla cuando entramos en los últimos 15 minutos

"Estoy teniendo muchos problemas con estos frenos; es como jugar a la lotería con la cantidad de pedal que tengo", comenta Piastri.

¡Colapinto sube al cuarto puesto!
 

 

 

Antonelli registra un tiempo de 1:08.448. Verstappen ya está rodando, lo cual es positivo

 

 