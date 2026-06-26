F1 EN VIVO: la FP2 del Gran Premio de Austria de F1 2026
Sigue en vivo todo lo que sucede el viernes en los entrenamientos libres del Gran Premio de Austria de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto.
Clasificación en directo
Resumen
Texto en vivo
Resultados de la primera práctica
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|29
|
1'07.796
|S
|229.712
|2
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|30
|
+0.040
1'07.836
|0.040
|S
|229.577
|3
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|26
|
+0.117
1'07.913
|0.077
|S
|229.316
|4
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|17
|
+0.281
1'08.077
|0.164
|S
|228.764
|5
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|25
|
+0.665
1'08.461
|0.384
|S
|227.481
|6
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|18
|
+0.930
1'08.726
|0.265
|S
|226.604
|7
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|9
|
+1.077
1'08.873
|0.147
|M
|226.120
|8
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|27
|
+1.166
1'08.962
|0.089
|S
|225.828
|9
|
D. Beganovic Ferrari
|38
|Ferrari
|Ferrari
|26
|
+1.258
1'09.054
|0.092
|S
|225.527
|10
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|26
|
+1.275
1'09.071
|0.017
|S
|225.472
|11
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|30
|
+1.369
1'09.165
|0.094
|S
|225.165
|12
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|11
|
+1.685
1'09.481
|0.316
|S
|224.141
|13
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|21
|
+1.725
1'09.521
|0.040
|S
|224.012
|14
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|28
|
+1.750
1'09.546
|0.025
|S
|223.932
|15
|A. Iwasa RB
|90
|RB
|Red Bull
|19
|
+1.841
1'09.637
|0.091
|S
|223.639
|16
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|31
|
+1.848
1'09.644
|0.007
|S
|223.617
|17
|
P. Aron Audi
|97
|Audi
|Audi
|20
|
+1.850
1'09.646
|0.002
|S
|223.610
|18
|
L. Browning Williams
|46
|Williams
|Mercedes
|29
|
+2.183
1'09.979
|0.333
|S
|222.546
|19
|R. Hirakawa Haas F1
|50
|Haas
|Ferrari
|23
|
+2.697
1'10.493
|0.514
|S
|220.924
|20
|J. Crawford Aston Martin Racing
|34
|Aston Martin
|Honda
|22
|
+3.406
1'11.202
|0.709
|S
|218.724
|21
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|14
|
+3.487
1'11.283
|0.081
|H
|218.475
|22
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|21
|
+3.537
1'11.333
|0.050
|S
|218.322
|Ver los resultados completos
Antonelli supera a Russell en la FP1 de Austria, con Colapinto en el top 10 y Checo Pérez con problemas
Kimi Antonelli lideró la primera práctica del GP de Austria por 0s040 sobre George Russell, mientras que Oscar Piastri fue tercero para McLaren. Franco Colapinto se ubicó octavo y Sergio Pérez terminó 21° en una sesión que finalizó con una bandera roja por una falla en su Cadillac.
No tendremos cambios en los tiempos, Antonelli se queda con lo mejor seguido por Russell y Piastri
Bandera roja. Se detiene el auto de Checo en plena pista
Otra bandera amarilla en el horizonte
Norris mejora ligeramente su tiempo en su segundo intento con los neumáticos medios, quedando a un segundo de Antonelli. Tras perderse 45 minutos de la sesión, está recuperando el ritmo
Crawford asciende al puesto 20 en la clasificación de tiempos, una décima por delante de Alonso
Franco es 8°, Gasly 13°
Ahí va, Norris en pista y ya es 11°
Los problemas que reporta Checo por radio
El susto de Gasly
Norris finalmente puede salir a pista
Hamilton realiza su primer intento con neumáticos blandos, a 0,75 segundos del dúo de Mercedes. Hay mucho margen de mejora, y parece que Ferrari necesita encontrar una solución con la puesta a punto
Bandera amarilla cuando entramos en los últimos 15 minutos
"Estoy teniendo muchos problemas con estos frenos; es como jugar a la lotería con la cantidad de pedal que tengo", comenta Piastri.
¡Colapinto sube al cuarto puesto!
Antonelli registra un tiempo de 1:08.448. Verstappen ya está rodando, lo cual es positivo