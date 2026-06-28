F1 EN VIVO: la carrera del GP de Austria de F1 2026
Sigue en vivo todo lo que sucede el domingo en la carrera del Gran Premio de Austria de F1 con la participación de Franco Colapinto y Checo Pérez.
Clasificación en directo
Resumen
Texto en vivo
¡TENEMOS VIRTUAL SAFETY CAR!
¡Antonelli a boxes!
¡Max a boxes!
Verstappen aventaja a Antonelli por 3,6 segundos, quien a su vez aventaja a Russell por 11,6 segundos
Verstappen busca generar un desfase en los neumáticos, así que se mantendrá en pista un poco más. Russell tiene aire libre y está en 1m10s, así que se está acercando
Así que Verstappen tendrá que ir a toda velocidad para cubrir a Russell
Anuncia Williams: Carlos se ha retirado de la carrera tras un posible problema eléctrico. El equipo investigará el incidente y ofrecerá una nueva actualización una vez finalizadas las comprobaciones de seguridad.
¡Russell a boxes!
Piastri y Hamilton (4° y 5°) se van a boxes en simultáneo
Duuuun DUN. Duuuun DUN. Verstappen está ahora a 1,2 segundos de Russell. ¡Viene a por ti, George!
Verstappen ya está a +1.6 de Russell y descontando
¡Llegamos a la mitad de la distancia y hasta ahora ha sido bastante agotador!
La ventaja de Russell sobre Verstappen es ahora de tan solo 2,5 segundos, ya que el piloto de Red Bull ha aumentado el ritmo... ¿o habrá cometido Russell un error?
Hamilton volverá a alcanzar a Piastri, ahora que no se sobrecalienta, pero Piastri empezará a tener ventaja sobre Leclerc a la hora de adelantarlo.
Top 10 ahora mismo: Russell, Verstappen, Antonelli, Leclerc, Piastri, Hamilton, Hadjar, Norris, Lindblad y Lawson
Russell aventaja a Verstappen por 4,6 segundos, ya que Leclerc no logra contener a Antonelli en la curva 4 esta vez. ¡El tercer puesto es ahora para el piloto italiano!
Antonelli está presionando a Leclerc por el tercer puesto, y a menos de un segundo
Se reanuda la carrera
Reventó ese motor del Williams, sonido muy feo
¡TENEMOS VIRTUAL SAFETY CAR Y PARA ANTONELLI! La neutralización es por problemas con Sainz
¡BANDERA AMARILLA!
Antonelli se mantiene en pista y toma la delantera, mientras que Russell sale con un par de segundos de ventaja sobre Hamilton.
Le piden a Norris que extienda la tanda, pero el piloto de McLaren se queja de que no tiene ritmo.
Verstappen vuelve a estar en rango de adelantamiento de Hamilton.
Russell paró en la vuelta 20, es 3° con duros
"Todo es sobrecalentamiento superficial; la estrategia de una sola parada podría ser posible", informa Russell. Bueno, eso abre un poco la puerta a la estrategia: ¿una parada o tres?
Colapinto es 16°, detrás de Albon y adelante de Gasly que ya hizo su primera parada y calzó duros
Hamilton salió en la undécima posición y le piden que apriete. Necesitará superar a Bortoleto rápidamente.
Verstappen se quedó fuera, mientras que Leclerc entró para realizar su primera parada y volvió 11°. ¡Se avecinan tres paradas!
Ahora se detiene Leclerc también
Verstappen intenta adelantar a Hamilton en la curva 3 y recupera el segundo puesto. Pero Hamilton vuelve a adelantarlo en la curva 4, van rueda a rueda, y Verstappen apenas se sale de la pista; Hamilton conserva la segunda posición