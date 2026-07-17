2026 Fórmula 1 GP de Bélgica
F1 EN VIVO: la FP1 y FP2 del Gran Premio de Bélgica de F1 2026 en Spa
Sigue en vivo todo lo que sucede el viernes en los entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en Spa-Francorchamps.
Clasificación en directo
Resumen
Texto en vivo
Hamilton y Leclerc rompen el 1 - 2 de los Red Bull
Desde F1TV solo muestran una toma desde el interior de los autos a menos de 50 metros del vértice de la última curva
Gasly acaba de cambiar a neumáticos blandos tras haber salido inicialmente con neumáticos duros. Colapinto aún no ha hecho lo mismo. Su mejor marca es de 1m50.335, mientras que Gasly está en camino de mejorar su anterior mejor tiempo de 1m50.511s.
Es un tiempo de 1m49.712s, solo ligeramente más rápido que el tiempo de Colapinto en C2. Parece que el tercer sector no fue óptimo.
Verstappen y Hadjar estrenan neumáticos blandos y destronan a los Mercedes. Max se coloca primero con un tiempo de 1m47.070s. La vuelta rápida de Russell fue de 1m47.959s, tres décimas por detrás de su compañero de equipo
Colapinto sigue reportando, desde que empezó la sesión, problemas con la potencia en su Alpine. SU ingeniero le dice: "Lo siento, eso es por nuestro lado"
Stroll en la P20 marcó un tiempo de 1m53.664s. Eso es más de 11 segundos por detrás del tiempo más rápido de la FP1 del año pasado. Incluso tomando en cuenta que este sea un plan de trabajo diferente (el año pasado Bélgica fue un fin de semana con formato Sprint), la diferencia sigue siendo enorme
"¡Sainz, qué idiota!", exclama Antonelli por la radio mientras el piloto de Williams lo ignora. Responde con un brusco giro que pasa justo delante de Sainz
Ambos Red Bull se van a pits, detrás de ellos quedan los Ferrari como los más rápidos, con Leclerc al frente. Detrás, viene el par de los Racing Bulls
Hadjar, con blandos, toma el primer lugar, mejora lo de Max por 81 milésimas
Ahora mismo, Colapinto es 10°, a +2.9 del mejor tiempo registrado por Max. Gasly es 13°. Checo es 15°
Lawson toca la grava, no parece tener mayores consecuencias
Verstappen toma el liderato cuando ya todos completan al menos una vuelta cronometrada. Es 1° con 1:48.237. Detrás de él, Hadjar a +0.227
Lando Norris sale de boxes con enormes parrilas aerodinámicas detrás de las ruedas traseras
Todos, excepto Lando Norris, están ahora en pista y usan neumáticos medios (los C3), a excepción de Pérez, Colapinto, Bortoleto, Bottas, Gasly y Hulkenberg, que usan neumáticos duros, y Hadjar, que usa neumáticos blandos
Jak Crawford está a los mandos del Aston Martin de Fernando Alonso en esta sesión, en la que el equipo completa otra de sus sesiones obligatorias de entrenamientos libres FP1 para pilotos novatos
¡Comienza este primer entrenamiento libre!
La FIA vuelve a recortar energía y el segundo sector de Spa es en un rompecabezas
Para reducir el riesgo de que los equipos pudieran verse tentados a insistir demasiado en el superclipping en las largas rectas, la FIA redujo en otro MJ el límite de energía recuperable en clasificación. Además, el segundo sector se convierte en un rompecabezas con muchas zonas en las que se podrá reducir rápidamente la potencia del MGU-K.
Max se robó la atención (y las risas) este jueves de medios con sus contundentes pero breves respuestas:
Russell no entendía nada en el Fan Fest
¡Eyyyy NO Macarena! Por si no lo sabías, Red Bull dejará de usar su alerón "Macarena" para Spa tras los dos accidentes que provocaron el accidente de Max Verstappen en las rondas anteriores
Red Bull renuncia al alerón "macarena" en el GP de Bélgica por la seguridad de Verstappen
El equipo de Milton Keynes, tras los incidentes de Max Verstappen en Austria y Gran Bretaña, debidos a que el alerón trasero no se cerraba correctamente, ha decidido volver a Bélgica con una solución más tradicional para evitar cualquier riesgo de seguridad señalado por la FIA.