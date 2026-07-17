Gasly acaba de cambiar a neumáticos blandos tras haber salido inicialmente con neumáticos duros. Colapinto aún no ha hecho lo mismo. Su mejor marca es de 1m50.335, mientras que Gasly está en camino de mejorar su anterior mejor tiempo de 1m50.511s.

Es un tiempo de 1m49.712s, solo ligeramente más rápido que el tiempo de Colapinto en C2. Parece que el tercer sector no fue óptimo.