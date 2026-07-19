2026 Fórmula 1 GP de Bélgica
F1 EN VIVO: la carrera del GP de Bélgica de F1 2026 en Spa
Sigue en vivo todo lo que sucede en la carrera del Gran Premio de Bélgica de F1 2026 que se disputa en el circuito de Spa-Francorchamps con la participación de Franco Colapinto y Checo Pérez.
Clasificación en directo
Resumen
Texto en vivo
¡Verstappen también aprovecha y pasa a Leclerc para ser 2°! Está a +1.1 de Antonelli
¡¡Hamilton pasa Piastri pero el de McLaren le devuelve la posición!!
Colapinto y Norris han salido bien de la primera vuelta: Franco está en la octava posición y Lando en la décima.
¡Se va el SC!
La repetición de la primera vuelta en F1 TV muestra a Leclerc adelantando a Russell a toda velocidad en la recta hacia Les Combes. Parece que Russell tuvo problemas con el despliegue eléctrico e hizo una maniobra oportunista en la curva por el exterior de Hamilton, quien luego golpeó su pontón lateral
Colapinto es 8° mientras sigue neutralizada la carrera
Hamilton sigue en la quinta posición, por detrás de Piastri, quien ha sido el principal beneficiario del incidente de la primera vuelta.
Bandera amarilla
VERSTAPPEN TOMA EL LIDERATO. FRANCO ES 9°
Está lloviznando en algunas zonas de la pista, nada importante... por ahora
¡400.000 personas en Spa todo este fin de semana! Y pensar que el año que viene no tendremos esta carrera... depresivo
Se nos viene una primera vuelta fascinante, ya que hay una larga subida hacia Les Combes, ideal para aprovechar el rebufo, y este año tenemos la posibilidad añadida de que algunos pilotos no tengan la batería completamente cargada en la primera vuelta si no se preparan correctamente
¡Arranca la vuelta de formación!
Los 12 primeros van con medios, Bottas y Sainz con blandos, Norris, Pérez, Stroll, Hadjar y Alonso con duros
Pirelli considera que la estrategia de carrera más rápida es una sola parada, comenzando con neumáticos medios y cambiando a duros entre las vueltas 17 y 23.
Si llueve, esta será la primera vez que estos autos realicen pruebas importantes en condiciones de lluvia
Las posibles estrategias, según Pirelli
Siguen las miradas atentas en el cielo de Spa
Fotos desde la parrilla, de nuestro compañero Ronald