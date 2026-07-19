Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

GP de Bélgica

2026 Fórmula 1 GP de Bélgica

Belgium
16 jul 2026 al 19 jul 2026
Spa-Francorchamps, BE

F1 EN VIVO: la carrera del GP de Bélgica de F1 2026 en Spa

Clasificación en directo

Resumen

Texto en vivo

 

 

¡Verstappen también aprovecha y pasa a Leclerc para ser 2°! Está a +1.1 de Antonelli 

¡¡Hamilton pasa Piastri pero el de McLaren le devuelve la posición!! 
 

Colapinto y Norris han salido bien de la primera vuelta: Franco está en la octava posición y Lando en la décima.
 
 

¡Se va el SC!

La repetición de la primera vuelta en F1 TV muestra a Leclerc adelantando a Russell a toda velocidad en la recta hacia Les Combes. Parece que Russell tuvo problemas con el despliegue eléctrico e hizo una maniobra oportunista en la curva por el exterior de Hamilton, quien luego golpeó su pontón lateral

 

 

 

Colapinto es 8° mientras sigue neutralizada la carrera

Hamilton sigue en la quinta posición, por detrás de Piastri, quien ha sido el principal beneficiario del incidente de la primera vuelta.
 
 

 

 

Bandera amarilla

VERSTAPPEN TOMA EL LIDERATO. FRANCO ES 9°

Está lloviznando en algunas zonas de la pista, nada importante... por ahora

¡400.000 personas en Spa todo este fin de semana! Y pensar que el año que viene no tendremos esta carrera... depresivo

Se nos viene una primera vuelta fascinante, ya que hay una larga subida hacia Les Combes, ideal para aprovechar el rebufo, y este año tenemos la posibilidad añadida de que algunos pilotos no tengan la batería completamente cargada en la primera vuelta si no se preparan correctamente

¡Arranca la vuelta de formación! 

 

Los 12 primeros van con medios, Bottas y Sainz con blandos, Norris, Pérez, Stroll, Hadjar y Alonso con duros

Pirelli considera que la estrategia de carrera más rápida es una sola parada, comenzando con neumáticos medios y cambiando a duros entre las vueltas 17 y 23.

Si llueve, esta será la primera vez que estos autos realicen pruebas importantes en condiciones de lluvia

 

 

 

 

Las posibles estrategias, según Pirelli 
  

 

 

Siguen las miradas atentas en el cielo de Spa

 

 

 

Fotos desde la parrilla, de nuestro compañero Ronald 

 

 

Formula 1

La impotencia de Gasly ante la caída de forma de Alpine: "Esta es nuestra posición"

Sin clasificarse para la Q3 en el Gran Premio de Bélgica, Pierre Gasly hace balance de un equipo Alpine que sigue sufriendo frente a otras escuderías en el contexto de la carrera por el desarrollo.

La impotencia de Gasly ante la caída de forma de Alpine: "Esta es nuestra posición"

 

 