2026 Fórmula 1 GP de Hungría
F1 EN VIVO: la carrera del Gran Premio de Hungría de F1 2026 en Hungaroring
Sigue en vivo todo lo que sucede en la carrera del Gran Premio de Hungría de F1 2026 que se disputa en el circuito de Hungaroring con la participación de Franco Colapinto y Checo Pérez.
Clasificación en directo
Resumen
Texto en vivo
Piastri se sale de la pista al enfrentar el tráfico de los rezagados. Eso le podría costar el liderato cuando Norris entre a los pits porque ahora son más de 20 segundos de diferencia.
Leclerc deja la tercera posición y se va a los pits para su última parada. Antonelli ya es tercero de la carrera por detrás de Norris y de Verstappen.
Franco Colapinto sigue detenido detrás de Stroll. Es casi imposible adelantar en esta pista y la estrategia de Alpine con el argentino lo ha condicionado.
Piastri a los pits y esto deja a Norris en la cima de la carrera.
La guerra de radios es ahora en McLaren. Norris pide órdenes de equipo sobre un Piastri que luce más lento.
Hamilton adelanta a Hadjar para tratar de mantenerse por delante de Leclerc cuando el monegasco vaya a los boxes.
El inglés de Ferrari regresa detrás de Hadjar y tiene que pelear de nuevo por posición.
Hamilton a los pits. Nueva parada para el inglés a quien le colocan otro set de duros.
Antonelli ya amenaza a Leclerc por la quinta posición.
Norris se sale un poco de la pista y otorga algunas décimas a la ventaja de Piastri
Russell a los pits para colocar la goma dura.
Leclerc reclama a Ferrari órdenes de equipo sobre Hamilton considerando que el inglés se encuentra muy lento en este momento.
Colapinto reclama a Alpine de la parada en pits considerando que el equipo lo dejó en el tráfico. Lleva varias vueltas detrás de Stroll.
Antonelli regresa en sexto por delante de Russell.
Piastri y Norris retoman la cima de la carrera con los McLaren.
No, ya no. Antonelli a los pits por el duro.
Antonelli podría extender su detención hasta el rango de loas 30 giros y con ello apostar por gomas duras frescas para el cierre.
Hadjar ha retrasado al pelotón comandado por Piastri. Adelante Antonelli sigue administrando los neumáticos.
Norris a los pits y debe colocar el duro. Antonelli es e líder de la carrera ahora.
Piastri va a los pits y deja el liderato a Norris. Colapinto también entra a los boxes al igual que Leclerc. Todos con gomas duras.
Estira la frenada Verstappen tras pasar a Lawson y logra atacar por el interior a Hamilton. El holandés recupera la posición por delante del inglés.
Bottas se queja de que hay humo en su cabina. Le piden retirar el coche.
Hamilton toma la posición sobre Verstappen
Verstappen a los pits y le colocan el duro.
Hamilton regresó en noveno por detrás de Lindblad. El siete veces campeón del mundo adelantó rápido al Racing Bull para intentar mantener la diferencia cercana con Verstappen.
Hamilton a los pits. Los blandos ya no aguantaban más. Le colocan goma dura.