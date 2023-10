Albon no comprende la caída de rendimiento de Williams F1

Albon se mostró muy prometedor en los entrenamientos libres en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México después de terminar la FP3 a menos de una décima del más rápido, Max Verstappen.

Pero tanto Albon como su compañero de equipo, Logan Sargeant, tuvieron problemas en la clasificación después de experimentar un cambio en el comportamiento de su coche, que incluso llevó a Albon a sugerir que el monoplaza tenía un problema.

El anglo-tailandés aún pudo salvar un puesto en la Q3 en la novena posición, pero fue degradado a la 14º colocación de salida después de ver su mejor tiempo en la Q2 eliminado por exceder los límites de la pista.

Albon consideró que la decisión fue marginal después de ver las repeticiones que su jefe de equipo en Williams, Dave Redding, recibió en la oficina de los comisarios.

"No creo que haya estado afuera. Hablé con Dave. Le mostraron una vista externa de la toma mía en la curva 2 y mis neumáticos traseros todavía parecen estar en la línea blanca", dijo Albon.

"Quizá me equivoque y obviamente me gustaría equivocarme, porque me haría sentir menos frustrado. Pero espero que, de una forma extraña, sí haya estado (fuera) de los límites de pista. Pero por lo que vi, no lo estaba".

Más tarde añadió: "En la imagen que me hicieron, mi coche está medio en el aire. Técnicamente, no estoy (excediendo) los límites de la pista porque mis cuatro ruedas están fuera del suelo".

Alex Albon, Williams Racing

"Incluso en la imagen que tienen, mi neumático trasero está en la parte blanca del bordillo, así que ni siquiera se puede decir qué es la línea blanca o qué es el bordillo. No sé cómo pueden tomar una decisión así".

Pero Albon estaba aún más frustrado por el bajón de rendimiento de Williams en comparación con el sábado por la mañana, después de que el equipo se mostrara sorprendentemente competitivo durante todo el fin de semana.

"Creo que más frustrante que eso fue simplemente la falta de ritmo", añadió. "Casi cuatro o cinco décimas más lento que en la FP3".

"Perdí mucho agarre. Los otros pilotos han tenido problemas, pero a mí me ha faltado agarre trasero desde la primera curva. Y entonces, a medida que te falta el agarre trasero, se intensifica porque empiezas a derrapar más y entonces los neumáticos se descontrolan".

"Mis vueltas han sido más como vueltas de carrera, he tenido que gestionar mucho los neumáticos en las vueltas de clasificación sólo para mantener vivos los traseros en el sector tres".

"Así que eso es algo que tenemos que revisar porque fue lo mismo el año pasado, fue lo mismo de la FP1 a la FP2 de ayer y está sucediendo de nuevo".

Robson tampoco sabía cómo explicar el bajón de forma de su equipo de una sesión a otra.

"A pesar de los pequeños cambios en las condiciones y la puesta a punto, hemos tenido un rendimiento muy diferente entre las dos sesiones", explicó.

"El rendimiento fue bueno en la FP3, pero en la clasificación ambos pilotos tuvieron problemas para encontrar el mismo nivel de agarre. Tenemos que entender qué pasó entre la FP3 y la clasificación".

Información adicional por Adam Cooper

