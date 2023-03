Alonso no ve posible vencer a Checo Pérez el domingo en Yeda

Cargar reproductor de audio

El doble campeón del mundo marcó el tercer mejor tiempo en la clasificación, a 0.465s de la referencia impuesta por Pérez para ganar la pole, pero avanzará a la primera fila de la parrilla, ya que Charles Leclerc, segundo en la Q3, tiene una penalización de diez posiciones en la parrilla de salida.

A pesar de un sólido resultado en clasificación, el consenso es que el Aston Martin es mucho más fuerte en carrera, y Alonso explicó que el ritmo general en tandas largas y un buen cuidado de los neumáticos darán más rendimiento el domingo.

En cualquier caso, Alonso no espera luchar con Pérez por la victoria en el circuito de Jeddah Corniche, admitiendo que el equipo Red Bull está "en otra liga" comparado con el resto.

En su lugar, cree que Aston Martin tendrá que centrarse en batir a los coches que tiene por detrás, y sugiere que el trío formado por Ferrari, Mercedes y Alpine podría suponer una amenaza para las esperanzas de podio de la escudería británica.

"No sé (si podemos batir a Pérez), creo que todavía no estamos en esa posición", dijo Alonso.

"Por ritmo, creo que Red Bull está en otra liga y creo que tenemos que concentrarnos más en los equipos que vienen por detrás. Así que Ferrari será muy fuerte, Mercedes es fuerte, también Alpine, son rápidos aquí".

"Creo que nuestra carrera está justo detrás de nosotros. Hoy hemos visto que Max probablemente estaba en su propia liga en la clasificación y no ha podido completarla por un problema mecánico".

"Aunque nos centremos en nuestros retrovisores e intentemos mantener a la gente detrás, si pasa algo delante, intentaremos aprovechar la oportunidad".

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"No quiero sonar pesimista, pero si vemos el ritmo en los entrenamientos libres, y en Bahréin, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y saber que Red Bull está un poco por delante de todos".

"Ese no es el objetivo mañana, luchar por la victoria con 'Checo'. Pero como he dicho antes, la Fórmula 1 no es matemática exacta, ya sabes, cualquier cosa puede pasar y hoy Verstappen fue P15. Estas cosas pasan a veces".

Alonso espera que los rivales de Aston Martin generen una carrera apretada el domingo después de haber visto pequeñas diferencias entre ellos a lo largo de sus diferentes tandas largas en las sesiones de entrenamientos.

Aunque esbozó que una buena preparación era necesaria para batirlos, y consideró que la gestión de los neumáticos del AMR23 ya era fuerte, opinó que la suerte sería un factor igual de importante.

"Será una carrera muy apretada, espero, y creo que se definirá por pequeños detalles: uno será la salida, otro la gestión de los neumáticos. El otro será la estrategia y probablemente el último será la suerte".

"Porque ya vimos el año pasado con 'Checo' que la suerte y un coche de seguridad pueden ser un factor importante".

"Tenemos que acertar todos estos puntos, creo que como equipo estamos preparados para ocuparnos de todo lo que está en nuestras manos".

"El coche parece rendir bien en las tandas largas, parece muy suave con los neumáticos. Así que sí, vamos a intentar maximizar nuestros puntos fuertes y esperemos tener suerte", finalizó.

